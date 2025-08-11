Bir Seyirci, Binlerce Lira Ödediği Konserde Bülent Ersoy'un Küfürü Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı!

Sesiyle yıllara meydan okuyan, ihtişamlı sahne kostümleriyle her zaman şaşırtan ve dillere destan tarzıyla sıkça konuşulan Ersoy, kariyerinin üzerinden geçen onlarca yıla rağmen hala gündemden düşmüyor. 74 yaşındaki usta sanatçı, sahnede canlı performansıyla olduğu kadar sivri diliyle de adından söz ettiriyor bildiğiniz gibi.

Son dönemde attığı her adım olay olan Diva, bu kez Antalya Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde yaşananlarla sosyal medyayı salladı.