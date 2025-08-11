onedio
Bir Seyirci, Binlerce Lira Ödediği Konserde Bülent Ersoy'un Küfürü Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı!

Gülistan Başköy
11.08.2025 - 12:04

Her hareketiyle olay yaratan Bülent Ersoy, bu kez Antalya konserindeki sözleriyle gündeme oturdu. Diva, sahnede sarf ettiği küfürlü ifadelerle izleyicileri şaşkına çevirirken, bir izleyici o anları “Binlerce liram sahnede söverken” notuyla paylaştı.

İşte Bülent Ersoy fırtınası ve yaşananlar…

Türk müziğinin yaşayan efsanesi, sahnelerin Diva’sı Bülent Ersoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sesiyle yıllara meydan okuyan, ihtişamlı sahne kostümleriyle her zaman şaşırtan ve dillere destan tarzıyla sıkça konuşulan Ersoy, kariyerinin üzerinden geçen onlarca yıla rağmen hala gündemden düşmüyor. 74 yaşındaki usta sanatçı, sahnede canlı performansıyla olduğu kadar sivri diliyle de adından söz ettiriyor bildiğiniz gibi.

Son dönemde attığı her adım olay olan Diva, bu kez Antalya Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde yaşananlarla sosyal medyayı salladı.

Konseri izlemeye gelen bir seyirci, binlerce lira ödediğini belirterek Ersoy’un sahnede “kız or****” ifadesini kullandığı anları paylaştı.

