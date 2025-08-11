Balıkesir Merkezli 6.1'lik Deprem Anında Canlı Yayındaki Sözleriyle Tepki Çeken Yayıncı Özür Diledi

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı sırasında canlı yayında olan Bufavo isimli yayıncının tavırları sosyal medyada olay oldu. Deprem anında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan yayıncı, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak özür diledi.
İşte yaşananlar…
10 Ağustos akşamı Balıkesir merkezli İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.
Bu sırada sosyal medyada hızla yayılan bir video dikkat çekti.
Tepkilerin büyümesi üzerine Bufavo bir özür videosu yayınladı.
