onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Balıkesir Merkezli 6.1'lik Deprem Anında Canlı Yayındaki Sözleriyle Tepki Çeken Yayıncı Özür Diledi

Balıkesir Merkezli 6.1'lik Deprem Anında Canlı Yayındaki Sözleriyle Tepki Çeken Yayıncı Özür Diledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.08.2025 - 08:52

İçerik Devam Ediyor

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sarsıntı sırasında canlı yayında olan Bufavo isimli yayıncının tavırları sosyal medyada olay oldu. Deprem anında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan yayıncı, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak özür diledi. 

İşte yaşananlar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 Ağustos akşamı Balıkesir merkezli İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

10 Ağustos akşamı Balıkesir merkezli İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir olduğunu ve büyüklüğünün 6.1 olarak ölçüldüğünü açıkladı. İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir gibi birçok şehirde de hissedilen sarsıntıda Balıkesir'de 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin genç oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sırada sosyal medyada hızla yayılan bir video dikkat çekti.

Bu sırada sosyal medyada hızla yayılan bir video dikkat çekti.

Bufavo isimli bir yayıncı, depreme canlı yayında yakalandı. Bu sırada “Oğlum baya deprem oluyor ha! Çok güzel deprem oluyor. Acaba nerede deprem oldu?” ifadelerini kullanması tepki çekti.

O anlardan ve gelen tepkilerden burada detaylıca bahsetmiştik:

Tepkilerin büyümesi üzerine Bufavo bir özür videosu yayınladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın