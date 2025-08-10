Balıkesir Depremine Yemek Masasında Yakalanan Aile, Gelen Uyarı Bildirimi ve Sonrasında Yaşananları Paylaştı

Türkiye bir deprem afetiyle daha karşı karşıya kaldı. Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem yine canımızı yaktı. İlk belirlemelere göre oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası, enkaz altında kaldığı depremde hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından depreme yemek masasında yakalanan bir aile gelen uyarı bildirimini ve sonrasında yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.
