onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Balıkesir Depremine Yemek Masasında Yakalanan Aile, Gelen Uyarı Bildirimi ve Sonrasında Yaşananları Paylaştı

Balıkesir Depremine Yemek Masasında Yakalanan Aile, Gelen Uyarı Bildirimi ve Sonrasında Yaşananları Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 00:13

İçerik Devam Ediyor

Türkiye bir deprem afetiyle daha karşı karşıya kaldı. Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem yine canımızı yaktı. İlk belirlemelere göre oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası, enkaz altında kaldığı depremde hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından depreme yemek masasında yakalanan bir aile gelen uyarı bildirimini ve sonrasında yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.

Kaynak: TikTok: filizkutlubay

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Depreme yemek masasında yakalanan bir aile, yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.

Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olan 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olan 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Depremde yaşanan korkuyu gözler önüne seren bir aile, depremin gerçekleştiği an yaşadıklarını yayınladıkları videoyla gösterdi. Gelen uyarı bildirimini gören aile, önce başlayan hafif sarsıntının ardından depremin şiddetlendiğini gözler önüne serdi. Ailenin yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın