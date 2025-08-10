onedio
Bir Kedinin Sındırgı Depremi Öncesi Tedirgin Davranışları Kameralara Yansıdı

Merve Ersoy
10.08.2025 - 22:17

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Belediye Başkanı Serkan Sak'ın 10 binada yıkım olduğunu açıklamasının ardından arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü açıklandı. Bölgeden gelen fotoğraf ve videolara bir de kedi videosu ekledi. Evcil bir kedinin deprem öncesi tedirgin davranışları kameralara yansıdı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem öncesi bir kedinin tedirgin davranışları kameralara yansıdı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.

Deprem bölgesinden gelen videolara bir de kedi videosu eklendi. Evcil bir kedinin deprem öncesi tedirgin davranışları kameralara yansıdı.

