Baş Başa Romantik Tatil: Hasan Can Kaya, Sevgilisiyle Bodrum'da Görüntülendi!
Konuşanlar programıyla hayatımıza giren ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, sadece sahnedeki esprileriyle değil özel hayatıyla da gündemde. YouTube’da başlayan ve ardından Exxen’e transfer olan programıyla adından söz ettiren Kaya, geçtiğimiz haftalarda “Exxen defterini kapattığı” yönündeki iddialara X hesabından yanıt vermişti. Yeni sezonda farklı bir platformda olacağını duyuran ünlü isim, şimdilerde ise tatilin tadını çıkarıyor. Bodrum’da sevgilisiyle görüntülenen Kaya, keyifli halleriyle Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver'in objektifine takıldı.
Gelin bu Bodrum kaçamağının detaylarına birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stand-up dünyasının son yıllardaki en parlayan yıldızlarından Hasan Can Kaya, adını Konuşanlar programıyla duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde iş temposuna kısa bir mola veren Hasan Can Kaya, Bodrum’da tatilde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın