Baş Başa Romantik Tatil: Hasan Can Kaya, Sevgilisiyle Bodrum'da Görüntülendi!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.08.2025 - 11:01

Konuşanlar programıyla hayatımıza giren ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, sadece sahnedeki esprileriyle değil özel hayatıyla da gündemde. YouTube’da başlayan ve ardından Exxen’e transfer olan programıyla adından söz ettiren Kaya, geçtiğimiz haftalarda “Exxen defterini kapattığı” yönündeki iddialara X hesabından yanıt vermişti. Yeni sezonda farklı bir platformda olacağını duyuran ünlü isim, şimdilerde ise tatilin tadını çıkarıyor. Bodrum’da sevgilisiyle görüntülenen Kaya, keyifli halleriyle Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver'in objektifine takıldı. 

Gelin bu Bodrum kaçamağının detaylarına birlikte bakalım.

Stand-up dünyasının son yıllardaki en parlayan yıldızlarından Hasan Can Kaya, adını Konuşanlar programıyla duyurdu.

Serüveni YouTube’da başlayan program, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı ve Acun Ilıcalı’nın radarına girerek Exxen’e transfer oldu. Kaya’nın kendine has tarzı, izleyiciyle doğrudan kurduğu samimi diyaloglar ve hızlı espri yeteneği, onu bir anda fenomen haline getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Exxen ile yollarını ayırdığı iddiaları dolaşmaya başlayınca, Kaya bu söylentilere bizzat X hesabından yanıt vermişti.

Açıklamasından burada bahsetmiştik:

Şimdilerde iş temposuna kısa bir mola veren Hasan Can Kaya, Bodrum’da tatilde.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in objektifine yakalanan Kaya, kız arkadaşıyla sahilde şezlongta uzun uzun sohbet etti. Gözlerden uzak tatilin keyfini çıkaran çiftin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Yaz güneşinin tadını çıkaran ikili, gün boyu keyifli anlar yaşadı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
