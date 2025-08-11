Baş Başa Romantik Tatil: Hasan Can Kaya, Sevgilisiyle Bodrum'da Görüntülendi!

Konuşanlar programıyla hayatımıza giren ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, sadece sahnedeki esprileriyle değil özel hayatıyla da gündemde. YouTube’da başlayan ve ardından Exxen’e transfer olan programıyla adından söz ettiren Kaya, geçtiğimiz haftalarda “Exxen defterini kapattığı” yönündeki iddialara X hesabından yanıt vermişti. Yeni sezonda farklı bir platformda olacağını duyuran ünlü isim, şimdilerde ise tatilin tadını çıkarıyor. Bodrum’da sevgilisiyle görüntülenen Kaya, keyifli halleriyle Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver'in objektifine takıldı.

Gelin bu Bodrum kaçamağının detaylarına birlikte bakalım.