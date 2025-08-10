Hande Yener’den Sahte Diploma Gündemine Gönderme: "Herkes Benim Gibi Lise Terk Çıktı!"
Sahnelerin en enerjik kraliçesi Hande Yener, sahne aldığı bir konserde sözleriyle gündem oldu. Son zamanlarda malum, sahte diploma skandalı konuşuluyor. Yener, “Herkes benim gibi lise terk çıktı” sözleriyle hem güldürdü hem de alkış topladı.
Gelin birlikte bakalım o anlara…
Türkiye’nin gündeminde şu sıralar sahte diploma ve imza skandalı var; her saat yeni bir gelişme düşüyor.
İşte tam da bu sıcak gündemde, sahnelerin vazgeçilmez ismi Hande Yener, konserinde yaptığı esprili çıkışla gündem oldu.
