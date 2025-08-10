onedio
Hande Yener’den Sahte Diploma Gündemine Gönderme: "Herkes Benim Gibi Lise Terk Çıktı!"

Gülistan Başköy
10.08.2025 - 15:50

Sahnelerin en enerjik kraliçesi Hande Yener, sahne aldığı bir konserde sözleriyle gündem oldu. Son zamanlarda malum, sahte diploma skandalı konuşuluyor. Yener, “Herkes benim gibi lise terk çıktı” sözleriyle hem güldürdü hem de alkış topladı. 

Gelin birlikte bakalım o anlara…

Türkiye’nin gündeminde şu sıralar sahte diploma ve imza skandalı var; her saat yeni bir gelişme düşüyor.

Takip edenler bilir; resmi kurumlardan art arda açıklamalar geliyor, gözaltılar birbirini izliyor. Ankara merkezli soruşturmada, pek çok kişinin sahtecilik yaptığı, kimilerinin sahte diploma ve sürücü belgesi sahibi olduğu, bazılarının ise üniversite notlarını yükselttiği ortaya çıkmış durumda. Hatta bu listede tanınmış isimlerin de yer aldığı konuşuluyor.

İşte tam da bu sıcak gündemde, sahnelerin vazgeçilmez ismi Hande Yener, konserinde yaptığı esprili çıkışla gündem oldu.

Yener, seyircisine dönerek, “Kızlar size söylüyorum, önce üniversite sonra iş hayatı… Babaanneniz konuşuyor. Halanız halanız...” diyerek salonda kahkahalar estirdi. Ardından ise samimi bir itirafta bulundu: “Ben bitirdim mi üniversite? Asla. Ama isterdim. Ama gerçekten diploma olsun, orijinal diploma istiyorum.” Bu sözlerinin ardından bombayı patlattı: “Herkes benim gibiymiş, herkes lise terk çıktı.”

Buradan izleyebilirsiniz:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum.
