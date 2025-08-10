Berk Oktay ve Gülsim Ali "İhanet" İddiasıyla Gündemdeyken Eski Sevgili Durul Bazan'dan Manidar Paylaşım Geldi!
Yıldız Çağrı Atiksoy’un, Gülsim Ali’nin Berk Oktay’a attığı mesajları yakaladığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Kaos git gide büyürken, Gülsim Ali’nin bir dönem aşk yaşadığı oyuncu Durul Bazan, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı imalı mesajla ortalığı iyice karıştırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddialara göre, TRT’nin dijital platformu için çekilen “Harman Yeri” dizisinin Antalya’daki setinde, Berk Oktay ile Gülsim Ali arasında bir çekim alanı yakınlaşması yaşanmış.
İşte tam bu sırada gündeme yeni bir isim dahil oldu: Gülsim Ali’nin eski sevgilisi, oyuncu Durul Bazan.
Paylaşımında yer alan tek cümle ise şöyleydi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın