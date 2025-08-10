Berk Oktay ve Gülsim Ali "İhanet" İddiasıyla Gündemdeyken Eski Sevgili Durul Bazan'dan Manidar Paylaşım Geldi!

Gülsim Ali’nin Berk Oktay’a “Antalya rüya gibiydi, seni çok özledim” mesajını gönderdiği, bu mesajı ise Yıldız Çağrı Atiksoy’un yakaladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hatta iddialara göre, Gülsim Ali bu durumu fark eden Yıldız Çağrı Atiksoy’a “Yeni bir projeye başlamak üzereyim, ne olur o videoları ve mesajları paylaşma, işim bozulur” diyerek ricada bulunmuş. Sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler gecikmedi tabii...