Berk Oktay ve Gülsim Ali "İhanet" İddiasıyla Gündemdeyken Eski Sevgili Durul Bazan'dan Manidar Paylaşım Geldi!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.08.2025 - 15:09

Yıldız Çağrı Atiksoy’un, Gülsim Ali’nin Berk Oktay’a attığı mesajları yakaladığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Kaos git gide büyürken, Gülsim Ali’nin bir dönem aşk yaşadığı oyuncu Durul Bazan, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı imalı mesajla ortalığı iyice karıştırdı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

Ünlü oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Setlerde başlayan arkadaşlığı, bir anda tutkulu bir aşka dönüşmüş; kısa sürede evlilik kararı almışlardı. 2024’te dünyaya gelen kızları Mira Milena ile aileye katılan mutluluk, sosyal medyada samimi aile pozlarıyla göz kamaştırıyordu.

Ancak her şey, Berk Oktay hakkında çıkan ihanet iddialarıyla karanlık bir bulut gibi üzerlerine çökmüş durumda.

İddialara göre, TRT’nin dijital platformu için çekilen “Harman Yeri” dizisinin Antalya’daki setinde, Berk Oktay ile Gülsim Ali arasında bir çekim alanı yakınlaşması yaşanmış.

Gülsim Ali’nin Berk Oktay’a “Antalya rüya gibiydi, seni çok özledim” mesajını gönderdiği, bu mesajı ise Yıldız Çağrı Atiksoy’un yakaladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hatta iddialara göre, Gülsim Ali bu durumu fark eden Yıldız Çağrı Atiksoy’a “Yeni bir projeye başlamak üzereyim, ne olur o videoları ve mesajları paylaşma, işim bozulur” diyerek ricada bulunmuş. Sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler gecikmedi tabii...

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İşte tam bu sırada gündeme yeni bir isim dahil oldu: Gülsim Ali’nin eski sevgilisi, oyuncu Durul Bazan.

İkilinin ilişkisi, magazin sayfalarına bir dönem damga vurmuştu. Çiftin aşkı 2 yıl sürmüştü. Şimdi, Durul Bazan’ın sosyal medya hesabında yaptığı imalı paylaşım, dedikodunun dozunu bir kez daha yükseltti.

Paylaşımında yer alan tek cümle ise şöyleydi:

“Kendinden utanmayan, kimseden utanmaz.” Bu paylaşımı sosyal medyada bir bomba etkisi daah yarattı. Şimdi herkes Yıldız Çağrı Atiksoy’un ne tepki vereceğini, Berk Oktay’ın suskunluğunu ve Gülsim Ali’nin nasıl bir açıklama yapacağını merakla bekliyor. Dedikodular, magazin gündeminin sıcak köşesinde yerini korumaya devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

