Yıldız Çağrı Atiksoy'un Gülsim Ali'nin Berk Oktay'a Attığı Mesajları Yakaladığı İddası X'te Büyük Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
09.08.2025 - 19:56

Yıldız Çağrı Atiksoy’un, Gülsim Ali’nin Berk Oktay’a attığı mesajları yakaladığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. X platformunda hızla yayılan bu söylentiler, kısa sürede binlerce yorum ve tepki aldı. “Harman Yeri” dizisinde birlikte rol alan Berk Oktay ve Gülsim Ali hakkında ortaya atılan iddialar, magazin kulislerini de karıştırdı. 

Tepki çeken iddiaların ardından Yıldız Çağrı Atiksoy, Instagram hesabından eşi Berk Oktay ve kızları Mira ile çekilmiş mutlu aile pozlarını paylaştı

Ekranların sevilen oyuncuları Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

'Savaşçı' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili evlilik kararı almıştı.

Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çift, 2024 yılında ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sağlıkla dünyaya gelen kızlarının adı Mira Milena Oktay olarak açıklayan çift bir süredir mutlu aile pozlarıyla konuşuluyordu.

Ta ki Berk Oktay hakkında çıkan ihanet iddialarına kadar...

İhanet iddialarının detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

“Harman Yeri” dizisi başrollerindeki Berk Oktay ve Gülsim Ali’yi bir araya getirdi.

TRT’nin dijital platformu için çekilen yapım, güçlü hikayesi ve iddialı kadrosuyla dikkat çekerken ortaya atılan iddia manşetlere yerleşti.

 Antalya’da gerçekleşen çekimlerde Oktay ve Gülsim Ali'nin yakınlaştığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Ardından, manken ve sunucu Tuğçe Aral, katıldığı bir televizyon programında, “Evli bir oyuncunun kendisini sosyal medya üzerinden taciz ettiğini” iddia edince Berk Oktay sessizliğini bozmuş ve açıklamada bulunmuştu.

Berk Oktay'ın açıklamasının tamamına da bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Yıldız Çağrı Atiksoy'un Gülsim Ali'nin Berk Oktay'a gönderdiği mesajları yakaladığı iddiası ise sosyal medyaya damga vurdu.

Gülsim Ali'nin Berk Oktay'a 'Antalya rüya gibiydi, seni çok özledim' mesajı attığı bu mesajı da Yıldız Çağrı Atiksoy'un yakaladığı iddia edilmişti.

Gülsim Ali'nin ise bu mesajları yakalayan Yıldız Çağrı Atiksoy'a 'Yeni bir projeye başlamak üzereyim, ne olur o videoları ve mesajları paylaşma, işim bozulur' dediği iddia edilmişti.

Bunun üzere X kullanıcılarının tepkileri dinmedi!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Tepki çeken iddiaların ardından Yıldız Çağrı Atiksoy hesabından Berk Oktay ve kızları ile yaptığı paylaşımla "sorun yok" mesajı verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
