Yıldız Çağrı Atiksoy'un Gülsim Ali'nin Berk Oktay'a Attığı Mesajları Yakaladığı İddası X'te Büyük Tepki Çekti!
Yıldız Çağrı Atiksoy’un, Gülsim Ali’nin Berk Oktay’a attığı mesajları yakaladığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. X platformunda hızla yayılan bu söylentiler, kısa sürede binlerce yorum ve tepki aldı. “Harman Yeri” dizisinde birlikte rol alan Berk Oktay ve Gülsim Ali hakkında ortaya atılan iddialar, magazin kulislerini de karıştırdı.
Tepki çeken iddiaların ardından Yıldız Çağrı Atiksoy, Instagram hesabından eşi Berk Oktay ve kızları Mira ile çekilmiş mutlu aile pozlarını paylaştı
Ekranların sevilen oyuncuları Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
“Harman Yeri” dizisi başrollerindeki Berk Oktay ve Gülsim Ali’yi bir araya getirdi.
Yıldız Çağrı Atiksoy'un Gülsim Ali'nin Berk Oktay'a gönderdiği mesajları yakaladığı iddiası ise sosyal medyaya damga vurdu.
Bunun üzere X kullanıcılarının tepkileri dinmedi!
Tepki çeken iddiaların ardından Yıldız Çağrı Atiksoy hesabından Berk Oktay ve kızları ile yaptığı paylaşımla "sorun yok" mesajı verdi!
