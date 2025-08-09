Ünlü İsim Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Safa Önal'ın “Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” adlı eserlerinden uyarlanacak olan Bereketli Topraklar isimli dizinin kadrosu şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı.
Aşiret temalı dizide başrol Engin Akyürek olurken partnerinin ise Gülsim Ali olacağı öğrenilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin merakla beklenen dizisi Bereketli Topraklar kadrosuna yeni bir transfer daha gerçekleşti.
Televizyon dünyasının merakla beklenen yapımı Bereketli Topraklar, 2025 sezonunun en iddialı projelerinden biri olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Çukurova topraklarında geçen; Bereketoğulları ile Karahanlılar ailelerinin toprak, güç ve intikam mücadelesini konu alan dizide yer alacak son isim de belli oldu.
