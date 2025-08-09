onedio
Ünlü İsim Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'ın Kadrosuna Dahil Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
09.08.2025 - 17:50

Safa Önal'ın “Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” adlı eserlerinden uyarlanacak olan Bereketli Topraklar isimli dizinin kadrosu şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı.

Aşiret temalı dizide başrol Engin Akyürek olurken partnerinin ise Gülsim Ali olacağı öğrenilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV'nin merakla beklenen dizisi Bereketli Topraklar kadrosuna yeni bir transfer daha gerçekleşti.

Televizyon dünyasının merakla beklenen yapımı Bereketli Topraklar, 2025 sezonunun en iddialı projelerinden biri olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Show TV için Süreç Film yapımcılığında hazırlanan dizide bizleri güçlü bir kadro bekliyor.

Dizinin başrolünü Engin Akyürek üstlenirken; Sarp Akkaya, Bilal Yiğit Koçak, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Ege'de çekimleri planlanan yapımda  ayrıca “Yabani” dizisinden tanıdığımız Hakan Çelebi de Bereketoğlu ailesinin düşmanı “Bilal” karakteriyle yer alırken, buna ek olarak, Bahar Süer de Bereketoğlu ailesinin tek kızı 'Seyhan' rolüyle kadroya katıldı.

Çukurova topraklarında geçen; Bereketoğulları ile Karahanlılar ailelerinin toprak, güç ve intikam mücadelesini konu alan dizide yer alacak son isim de belli oldu.

Son olarak, Gülsim Ali'nin 'Bereketli Topraklar' dizisinde izleyici karşısına Savcı Nevin karakteriyle çıkacağı ve Engin Akyürek’in partneri olarak rol alacağı ortaya çıkmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya Belçim Bilgin katıldı. Usta oyuncu Belçim Bilgin, diziye Zehra Karahanlı rolüyle dahil oldu. Filmin hikayesinde Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek) ile düşman aile arasında yer alan güçlü karakterlerden biri olarak öne çıkan Bilgin'in, performansı merakla bekleniyor.

