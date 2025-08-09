Yeni Sezon Hazırlıkları Başlayan "Bahar" Dizisinin Kadrosuna Yeni Oyuncu
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kadrosunda değişiklikler devam ediyor. Yeni sezon için Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Turak'ın diziye dahil olduğu açıklanırken şimdi de Hudutsuz Sevda'dan ayrılan ünlü oyuncunun Bahar'la anlaştığı duyuruldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hayal Köseoğlu, Bahar dizisiyle anlaştı.
