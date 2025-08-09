onedio
Yeni Sezon Hazırlıkları Başlayan "Bahar" Dizisinin Kadrosuna Yeni Oyuncu

Yeni Sezon Hazırlıkları Başlayan "Bahar" Dizisinin Kadrosuna Yeni Oyuncu

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
09.08.2025 - 15:52

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın kadrosunda değişiklikler devam ediyor. Yeni sezon için Kızıl Goncalar'da izlediğimiz Mert Turak'ın diziye dahil olduğu açıklanırken şimdi de Hudutsuz Sevda'dan ayrılan ünlü oyuncunun Bahar'la anlaştığı duyuruldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın 3. sezon hazırlıkları devam ediyor.

Mehmet Yılmaz Ak'ın kadrodan ayrılmasıyla oyuncu kadrosunda ciddi değişikliklere gidilen Bahar dizisine ilk olarak Mert Turak dahil olmuştu. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi karakteriyle izlediğimiz Turak, Bahar'da Amerika’dan gelen bir beyin cerrahına hayat verecek. Birsen Altuntaş, Bahar kadrosuna yeni bir ismin daha dahil olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hayal Köseoğlu, Bahar dizisiyle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hayal Köseoğlu, Bahar dizisiyle anlaştı.

NOW'ın Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Köseoğlu, senaryo değişikliği nedeniyle diziden ayrılmıştı. Genç oyuncu, yeni sezonda Bahar dizisinde rol alacak. Hangi rolle ekrana geri döneceği ise henüz belirsiz.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
