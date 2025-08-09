Ben Bilmem Eşim Bilir'den Araba Kazanan Çiftin Akrabası İlker Ayrık'a Konuştu
Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir programında yarışan çiftlere araba verilip verilmediğine dair iddialar hala ortalıkta dolanıyor. İlker Ayrık'ın Gerçekler Acıdır adlı programına yarışmadan araba kazanan bir çiftin akrabası izleyici olarak katılıp bu konuda konuştu.
Bir dönem televizyonun en çok izlenen yarışma programı olan Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak hatırlarsınız.
