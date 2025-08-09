onedio
Ben Bilmem Eşim Bilir'den Araba Kazanan Çiftin Akrabası İlker Ayrık'a Konuştu

Ben Bilmem Eşim Bilir'den Araba Kazanan Çiftin Akrabası İlker Ayrık'a Konuştu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.08.2025 - 11:19

Bir döneme damga vuran Ben Bilmem Eşim Bilir programında yarışan çiftlere araba verilip verilmediğine dair iddialar hala ortalıkta dolanıyor. İlker Ayrık'ın Gerçekler Acıdır adlı programına yarışmadan araba kazanan bir çiftin akrabası izleyici olarak katılıp bu konuda konuştu.

Bir dönem televizyonun en çok izlenen yarışma programı olan Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak hatırlarsınız.

Bir dönem televizyonun en çok izlenen yarışma programı olan Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak hatırlarsınız.

İlker Ayrık'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir, her bölüm başvuran yarışmacı çiftlerden birine araba hediye ediyordu. Yoğun rağbet gören programın tekrar bölümleri hala televizyonda yayınlanırken o dönem aslında araba dağıtılmadığına dair pek çok iddia da ortalıkta dolaşmaya başladı.

İlker Ayrık, 'Gerçekler Acıdır' programında Ben Bilmem Eşim Bilir dönemine dair pek çok anısını anlatırken bir gösterisine araba kazanan bir çiftin akrabası konuk oldu. Programın Babalar Günü Özel bölümünde kardeşi ve eşinin yarıştığını belirten izleyici, arabanın teslim edildiğini de açıkladı.

İşte o anlar:

