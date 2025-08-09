Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd'le Bütünleştiğini Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wVYX1...
Kızıl Goncalar'da iki sezon boyunca Naim'i canlandıran Mert Turak, Gazete Oksijen'e konuk oldu. Burada Kızıl Goncalar hakkında konuşan Turak, Mert Yazıcıoğlu'nu övüp Cüneyd karakterinden etkilendiğini açıkladı.
KAYNAK: Oksijen TV/ YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW ekranlarında iki sezon boyunca devam eden Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Yazıcıoğlu'nun gözle görülür sakinliğine "Mert'in rengi beyazladı" diyen Turak, ayrıca dizideki duaların oyuncuları genel şifalandırdığından bahsetti.
İşte Mert Turak'ın o sözleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın