onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd'le Bütünleştiğini Açıkladı

Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd'le Bütünleştiğini Açıkladı

Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.08.2025 - 10:17

Kızıl Goncalar'da iki sezon boyunca Naim'i canlandıran Mert Turak, Gazete Oksijen'e konuk oldu. Burada Kızıl Goncalar hakkında konuşan Turak, Mert Yazıcıoğlu'nu övüp Cüneyd karakterinden etkilendiğini açıkladı.

KAYNAK: Oksijen TV/ YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wVYX1...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW ekranlarında iki sezon boyunca devam eden Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

NOW ekranlarında iki sezon boyunca devam eden Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

Mert Yazıcıoğlu'nu Cüneyd karakteriyle izlediğimiz dizinin etkilerini hala üzerimizde hissederken Oksijen'in YouTube kanalına konuk olan Mert Turak'ın açıklamaları gündem oldu.

Kızıl Goncalar'da Naim Efendi karakterine hayat veren Mert Turak, dizinin genel oyuncu kadrosuna etkilerini anlatıp ayrıca Mert Yazıcıoğlu'na övgü yağdırdı.

Mert Yazıcıoğlu'nun gözle görülür sakinliğine "Mert'in rengi beyazladı" diyen Turak, ayrıca dizideki duaların oyuncuları genel şifalandırdığından bahsetti.

Mert Yazıcıoğlu'nun gözle görülür sakinliğine "Mert'in rengi beyazladı" diyen Turak, ayrıca dizideki duaların oyuncuları genel şifalandırdığından bahsetti.

'Mert Yazıcıoğlu'na da onu söyledim. O kadar çok Cüneyd Efendi'nin sözlerini söyledi ki bayağı Mert'in rengi beyazladı. O lafları o duaları söylemek bence hepimizin üzerinde bir şifalanma etkisi yarattığını düşünüyorum. Çünkü insan oynadığına dönüşür.'

İşte Mert Turak'ın o sözleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın