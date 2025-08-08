Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın Estetiği "Bi' Tık" Abarttığı Halleri Görenleri Şaşırttı

Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerin rol aldığı Adanalı, şu an tekrar bölümleriyle hala çok izleniyor. Ana karakterlerinin yanı sıra yan karakterleriyle de fenomen olan dizi, özellikle Fiko ve Pınar ikilisiyle dilimizden düşmemişti.

Tuğçe Gökbudak'ın canlandırdığı Pınar karakteri o dönem Fiko'nun ona duyduğu aşkla çok konuşulurken Gökbudak, bu dizinin ardından oyunculuğa tam anlamıyla devam etmemişti.

Birkaç dizi projesinde daha rol aldıktan sonra oyunculuğu bırakan Gökbudak, bu defa geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle gündemde. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Adanalı'nın Pınar'ının son halini görenler ise gözlerine inanamıyor.