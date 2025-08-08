Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın Estetiği "Bi' Tık" Abarttığı Halleri Görenleri Şaşırttı
Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Fiko'nun partneri Pınar olarak karşımıza çıkan Tuğçe Özbudak'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Türlü estetik operasyon geçiren Özbudak'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.
2008 yılında atv ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisini muhakkak hatırlarsınız.
İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Gökbudak'ın son halleri:
