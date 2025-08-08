onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın Estetiği "Bi' Tık" Abarttığı Halleri Görenleri Şaşırttı

Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın Estetiği "Bi' Tık" Abarttığı Halleri Görenleri Şaşırttı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.08.2025 - 23:04

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Fiko'nun partneri Pınar olarak karşımıza çıkan Tuğçe Özbudak'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Türlü estetik operasyon geçiren Özbudak'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2008 yılında atv ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisini muhakkak hatırlarsınız.

2008 yılında atv ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisini muhakkak hatırlarsınız.

Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerin rol aldığı Adanalı, şu an tekrar bölümleriyle hala çok izleniyor. Ana karakterlerinin yanı sıra yan karakterleriyle de fenomen olan dizi, özellikle Fiko ve Pınar ikilisiyle dilimizden düşmemişti. 

Tuğçe Gökbudak'ın canlandırdığı Pınar karakteri o dönem Fiko'nun ona duyduğu aşkla çok konuşulurken Gökbudak, bu dizinin ardından oyunculuğa tam anlamıyla devam etmemişti.

Birkaç dizi projesinde daha rol aldıktan sonra oyunculuğu bırakan Gökbudak, bu defa geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişimiyle gündemde. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Adanalı'nın Pınar'ının son halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Gökbudak'ın son halleri:

İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Gökbudak'ın son halleri:

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın