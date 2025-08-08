O Kanalla Anlaşmış! Beyaz TV'den Ayrılan Nur Viral'in Yeni Adresi Belli Oldu!
Beyaz TV'de uzun süredir 'Hayatta Her Şey Var' programını sunan Nur Viral, ani bir kararla kanaldan ayrılmıştı. Nur Viral'in yeni sezona hangi kanalla dahil olacağı merak edilirken sonunda beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Nur Viral'in yeni adresi belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Nur Viral'i uzun süredir Beyaz TV'de izliyoruz.
Birsen Altuntaş, Nur Viral'in Star TV'yle anlaştığını açıkladı.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
