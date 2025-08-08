onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Kanalla Anlaşmış! Beyaz TV'den Ayrılan Nur Viral'in Yeni Adresi Belli Oldu!

O Kanalla Anlaşmış! Beyaz TV'den Ayrılan Nur Viral'in Yeni Adresi Belli Oldu!

Star tv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.08.2025 - 20:21

Beyaz TV'de uzun süredir 'Hayatta Her Şey Var' programını sunan Nur Viral, ani bir kararla kanaldan ayrılmıştı. Nur Viral'in yeni sezona hangi kanalla dahil olacağı merak edilirken sonunda beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Nur Viral'in yeni adresi belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Nur Viral'i uzun süredir Beyaz TV'de izliyoruz.

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Nur Viral'i uzun süredir Beyaz TV'de izliyoruz.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programının sunuculuğunu üstlenen Viral, programının sezon finali yapmasının ardından kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Beyaz TV'den aniden ayrılmasıyla seyircisini epey şaşırtan Nur Viral için kanallar birbiriyle yarışmış ve Viral'in hangi kanalla yeni sezona geri döneceği merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş, Nur Viral'in yeni adresini duyurdu.

Birsen Altuntaş, Nur Viral'in Star TV'yle anlaştığını açıkladı.

Birsen Altuntaş, Nur Viral'in Star TV'yle anlaştığını açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Nur Viral, yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği “Nur Viral’le Sen İstersen” adlı programla geri dönecek.

Altuntaş, Nur Viral'in yeni programı hakkında yayınladığı haberde şu ifadeleri kullandı:

“Nur Viral’le Sen İstersen” programında yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın