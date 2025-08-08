Star TV'nin Merakla Beklenen Dizisi "Çarpıntı"nın Afişi Yayınlandı!
Star TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan “Çarpıntı”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. OGM Pictures imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini ise Burcu Alptekin üstleniyor. Senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınan dizinin afişi yayınlandı.
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı”, sezona damgasını vurmaya geliyor.
Dizinin yayınlanan ilk afişi, daha şimdiden büyük merak uyandırdı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
