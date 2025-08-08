onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Star TV'nin Merakla Beklenen Dizisi "Çarpıntı"nın Afişi Yayınlandı!

Star TV'nin Merakla Beklenen Dizisi "Çarpıntı"nın Afişi Yayınlandı!

Kerem Bursin Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.08.2025 - 17:37

Star TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan “Çarpıntı”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. OGM Pictures imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini ise Burcu Alptekin üstleniyor. Senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınan dizinin afişi yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı”, sezona damgasını vurmaya geliyor.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan OGM Pictures imzalı yeni dizi “Çarpıntı”, sezona damgasını vurmaya geliyor.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin’in oturduğu dizinin senaryosu; Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan güçlü bir kalem üçlüsüne emanet.

Oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi: Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş, “Çarpıntı”da aynı hikayeye can veriyor.

Dizinin yayınlanan ilk afişi, daha şimdiden büyük merak uyandırdı.

Dizinin yayınlanan ilk afişi, daha şimdiden büyük merak uyandırdı.

Derin duygular ve yüksek tansiyonun ipuçlarını veren Çarpıntı afişi, izleyiciyi psikolojik gerilimle harmanlanmış bir dramın içine çekeceğe benziyor.

Görünen o ki Çarpıntı, bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın