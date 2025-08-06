Sibel Taşçıoğlu'nun Geri Döndüğü Çarpıntı Dizisinden İlk Tanıtım Fragmanı Geldi!
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan “Çarpıntı”, hem oyuncu kadrosuyla hem de çarpıcı hikâyesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday. Yeni sezonun en iddialı işleri arasında yer alan Çarpıntı'nın ilk tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı.
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OGM Pictures imzası taşıyan, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği “Çarpıntı” dizisi, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Yayın tarihine günler kala ilk tanıtımıyla ekranlara gelen “Çarpıntı”, daha ilk saniyelerinden itibaren izleyicide derin bir merak uyandırmayı başardı.
İşte Çarpıntı dizisinin tanıtım fragmanı:
Çarpıntı'nın ilk tanıtımına gelen yorumlar da burada:
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Peki siz Çarpıntı dizisinin tanıtımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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