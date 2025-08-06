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Sibel Taşçıoğlu'nun Geri Döndüğü Çarpıntı Dizisinden İlk Tanıtım Fragmanı Geldi!

Sibel Taşçıoğlu'nun Geri Döndüğü Çarpıntı Dizisinden İlk Tanıtım Fragmanı Geldi!

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 23:27

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan “Çarpıntı”, hem oyuncu kadrosuyla hem de çarpıcı hikâyesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday. Yeni sezonun en iddialı işleri arasında yer alan Çarpıntı'nın ilk tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı.

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OGM Pictures imzası taşıyan, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği “Çarpıntı” dizisi, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

OGM Pictures imzası taşıyan, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği “Çarpıntı” dizisi, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu dizinin senaryosu ise usta kalemler Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda perşembe, cuma veya pazar günü yayınlanacak olan Çarpıntı'dan sonunda tanıtım fragmanı geldi.

Yayın tarihine günler kala ilk tanıtımıyla ekranlara gelen “Çarpıntı”, daha ilk saniyelerinden itibaren izleyicide derin bir merak uyandırmayı başardı.

Yayın tarihine günler kala ilk tanıtımıyla ekranlara gelen “Çarpıntı”, daha ilk saniyelerinden itibaren izleyicide derin bir merak uyandırmayı başardı.

'Melikeyi kaybetmedik biz, hâlâ burada o... Aslı’da yaşıyor.' repliği, dizinin merkezindeki gizemli ve duygusal anlatıma dair güçlü ipuçları veriyor.

Kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan “Çarpıntı”, duygu yüklü hikâyesiyle seyircinin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.

İlk bölümüyle ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşatması beklenen dizi, yakında Star TV ekranlarında olacak.

İşte Çarpıntı dizisinin tanıtım fragmanı:

Çarpıntı'nın ilk tanıtımına gelen yorumlar da burada:

Çarpıntı'nın ilk tanıtımına gelen yorumlar da burada:
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Peki siz Çarpıntı dizisinin tanıtımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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