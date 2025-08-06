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ATV'nin İddialı Dizisi "Gözleri KaraDeniz"in Yayın Tarihi Belli Oldu!

ATV'nin İddialı Dizisi "Gözleri KaraDeniz"in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 21:56

ATV, yeni sezona pek çok iddialı işle geri dönüyor. Bunlardan biri de Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı 'Gözleri KaraDeniz' oldu. Tanıtım fragmanı yayınlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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O3 Medya imzasıyla hayata geçirilen ve şimdiden büyük merak uyandıran “Gözleri KaraDeniz” dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

O3 Medya imzasıyla hayata geçirilen ve şimdiden büyük merak uyandıran “Gözleri KaraDeniz” dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Provalardan ilk karelerin paylaşıldığı yapımda, başrolleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız paylaşıyor.

Dizide Halit Özgür Sarı, Türkiye’nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari Hanedanı’nın gizemli ve kayıp varisi Azil karakterine hayat veriyor. Özge Yağız ise kaderin beklenmedik bir anda Azil’in yoluna çıkardığı başarılı avukat Güneş rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Gözleri KaraDeniz dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken Birsen Altuntaş'tan sonunda beklenen haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gözleri KaraDeniz dizisinin ilk bölümü 2 Eylül Salı günü ekrana gelecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gözleri KaraDeniz dizisinin ilk bölümü 2 Eylül Salı günü ekrana gelecek.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’a dizide usta isimler eşlik ediyor. Kadroda Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu da yer alıyor.

Eylül ayı ekran savaşını şimdiden kızıştıran “Gözleri KaraDeniz”, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damgasını vurmaya aday.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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