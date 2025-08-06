ATV'nin İddialı Dizisi "Gözleri KaraDeniz"in Yayın Tarihi Belli Oldu!
ATV, yeni sezona pek çok iddialı işle geri dönüyor. Bunlardan biri de Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı 'Gözleri KaraDeniz' oldu. Tanıtım fragmanı yayınlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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O3 Medya imzasıyla hayata geçirilen ve şimdiden büyük merak uyandıran “Gözleri KaraDeniz” dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gözleri KaraDeniz dizisinin ilk bölümü 2 Eylül Salı günü ekrana gelecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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