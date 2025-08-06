Survivor'da Yasak Aşk Yaşandığı İddialarına Yunus Emre'den Bomba İtiraflar Geldi
Survivor 2025, her açıdan unutulmaz sezonlar arasında yer aldı. Özellikle mavi takım yarışmacılarının aşk yaşadığı iddiaları ortalığı iyice karıştırmıştı. Mavi takımda yer alan Yunus Emre Karabacak, Haberler.com'a konuşarak aşk iddialarına yenilerini ekleyecek bomba itiraflarda bulundu.
KAYNAK: Haberler.com
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Survivor'ın 2025 sezonu hiçbir açıdan diğer sezonlara benzemiyor.
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"Adada kamera olmayan bölgeler var.Orada yaşananları anlatmak istemiyorum." diyen Yunus Emre, aşk iddialarını doğrular nitelikte ifadelerde bulundu.
İşte Survivor Yunus Emre'nin o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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