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Survivor'da Yasak Aşk Yaşandığı İddialarına Yunus Emre'den Bomba İtiraflar Geldi

Survivor'da Yasak Aşk Yaşandığı İddialarına Yunus Emre'den Bomba İtiraflar Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 17:59

Survivor 2025, her açıdan unutulmaz sezonlar arasında yer aldı. Özellikle mavi takım yarışmacılarının aşk yaşadığı iddiaları ortalığı iyice karıştırmıştı. Mavi takımda yer alan Yunus Emre Karabacak, Haberler.com'a konuşarak aşk iddialarına yenilerini ekleyecek bomba itiraflarda bulundu.

KAYNAK: Haberler.com

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Survivor'ın 2025 sezonu hiçbir açıdan diğer sezonlara benzemiyor.

Survivor'ın 2025 sezonu hiçbir açıdan diğer sezonlara benzemiyor.

Özellikle mavi takım yarışmacıları arasında geçen aşk dedikoduları ve sonrasında yaşanan boşanmalar gündemi epey meşgul etti. Survivor boyunca hırsızlık, adadan kaçma, aşk iddiaları derken mavi takım gelmiş geçmiş en kötü takım olarak kabul edildi. Aşk dedikodularına yarışmacılardan elle tutulur bir yanıt gelmezken mavi takımda yer alan Yunus Emre Karabacak, Haberler.com'a çok ciddi açıklamalarda bulundu.

"Adada kamera olmayan bölgeler var.Orada yaşananları anlatmak istemiyorum." diyen Yunus Emre, aşk iddialarını doğrular nitelikte ifadelerde bulundu.

"Adada kamera olmayan bölgeler var.Orada yaşananları anlatmak istemiyorum." diyen Yunus Emre, aşk iddialarını doğrular nitelikte ifadelerde bulundu.

'Volkan, Ayşe, Batuhan insanların haklarını yiyerek finale geldiler ama Allah'ın adaleti tecelli etti, Adem kazandı. Bu senenin Mavi Takım'ı gelmiş geçmiş en kötü takım gördüklerimden dolayı ben kendimden utandım.'

İşte Survivor Yunus Emre'nin o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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