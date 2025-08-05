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30 Yıl Geçmiş... Bir Demet Tiyatro Oyuncularının Şimdiki Halleri

30 Yıl Geçmiş... Bir Demet Tiyatro Oyuncularının Şimdiki Halleri

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2025 - 21:50

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Bir Demet Tiyatro, yıllar boyunca hem güldüren hem düşündüren karakterleriyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edindi. 1995 yılında başlayan ve zaman zaman ara vererek 2000'li yılların ortasına kadar devam eden bu kült yapım, birçok yetenekli oyuncuyu izleyiciyle tanıştırdı ya da zaten tanınan isimlerin kariyerinde dönüm noktası oldu.

Bu dosyada, Bir Demet Tiyatro kadrosunda yer alan oyuncuların bugün ne yaptıklarını, hangi projelerde yer aldıklarını ve nasıl bir yolculuktan geçtiklerini derledik. Kimileri sahnelerde kalmaya devam ederken, kimileri ekranlardan uzak, daha sakin bir hayat sürüyor.

İşte o efsane kadronun bugünkü halleri...

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Bican Günalan - Fadıl Fıdıllıoğlu

Bican Günalan - Fadıl Fıdıllıoğlu

Bir Demet Tiyatro'nun unutulmaz karakteri Fadıl'ı canlandıran Bican Günalan'ı son olarak 2013 yılında yayınlanan Bizim Okul dizisinde izledik. Oyuncu BKM'nin çeşitli işlerinde karşımıza çıktı.

Caner Alkaya - Kudbettin

Caner Alkaya - Kudbettin

BKM'nin başarılı oyuncularından Caner Alkaya, son olarak 2021 yılında yayınlanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filmiyle karşımıza çıktı.

Settar Tanrıöğen - Saldıray Abi

Settar Tanrıöğen - Saldıray Abi

Hala hafızalarımızda yer edinen Saldıray Abi'yi Settar Tanrıöğen canlandırmıştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz sezon final yapan Kızıl Goncalar'da rol almıştı.

Zerrin Sümer - Telviye Çıtır

Zerrin Sümer - Telviye Çıtır

Çıtır ailesinin annesi Telviye'yi canlandıran Zerrin Sümer, oyunculuğa hala devam ediyor. Ünlü isim şu an atv'nin yaz dizisi Aile Saadeti'nde rol alıyor.

Deniz Özerman - Asuman

Deniz Özerman - Asuman

Mükremin'in biricik aşkı Asuman'ı muhakkak hatırlarsınız. Asuman'ı canlandıran Deniz Özerman, son olarak Mukadderat filminde karşımıza çıktı.

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Yılmaz Erdoğan - Mükremin Çıtır

Yılmaz Erdoğan - Mükremin Çıtır

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Mükremin Çıtır, en ikonik karakterlerin başında. Erdoğan, şu an İnci Taneleri dizisiyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Şebnem Sönmez - Mücver Abla

Şebnem Sönmez - Mücver Abla

Mücver Abla karakteriyle izlediğimiz Şebnem Sönmez, oyunculuğa devam ediyor. Sönmez, son olarak Netflix'in Rüzgara Bırak adlı yapımında yer aldı.

Neslihan Yeldan - Füreyya İşbilir

Neslihan Yeldan - Füreyya İşbilir

Tirbüşon'a ismiyle hitap eden tek karakter olan Füreyya'yı hatırlar mısınız? Füreyya'yı canlandıran Neslihan Yeldan, şu an Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap karakterine hayat veriyor.

Figen Evren - Elmas

Figen Evren - Elmas

Bir Demet Tiyatro'nun ardından uzun süre Arka Sokaklar'da rol alan Figen Evren, 2018 yılında oyunculuğu bıraktı. Eski oyuncu şimdilerde sakin bir hayat sürüyor.

Demet Akbağ - Lütfiye Çıtır/ Feriştah Yenge

Demet Akbağ - Lütfiye Çıtır/ Feriştah Yenge

Bir Demet Tiyatro'nun başrollerinden Demet Akbağ, başta Lütfiye ve Feriştah olmak üzere pek çok karaktere hayat vermişti. Demet Akbağ, oyunculuğa aktif olarak devam ediyor. Oyuncunun şu an yer aldığı bir proje yok.

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Serhat Özcan - Tirbüşon Berkant

Serhat Özcan - Tirbüşon Berkant

Bir Demet Tiyatro'da Mükremin'in delikanlı arkadaşı Tirbüşon'u Serhat Özcan canlandırmıştı. Özcan, son olarak Yargı dizisinde rol aldı.

Celal Tak - Tanıl

Celal Tak - Tanıl

Tanıl karakterine hayat veren Celal Tak, BKM bünyesindeki çoğu işte öne çıktı. Oyuncu son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol aldı.

Engin Günaydın - Zabıta İrfan

Engin Günaydın - Zabıta İrfan

Zabıta İrfan olarak tanıdığımız Engin Günaydın, burada kariyerinin ilk işlnde yer aldı. Günaydın'ı son olarak Netflix'teki Andropoz dizisinde izledik.

Olgun Şimşek - Kudret

Olgun Şimşek - Kudret

Bir Demet Tiyatro'da liseli bir karakteri canlandıran Olgun Şimşek, burada kariyerinin çok başındaydı. Şimşek, son olarak Kara Ağaç Destanı'nda başrol oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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