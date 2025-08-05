30 Yıl Geçmiş... Bir Demet Tiyatro Oyuncularının Şimdiki Halleri
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Bir Demet Tiyatro, yıllar boyunca hem güldüren hem düşündüren karakterleriyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edindi. 1995 yılında başlayan ve zaman zaman ara vererek 2000'li yılların ortasına kadar devam eden bu kült yapım, birçok yetenekli oyuncuyu izleyiciyle tanıştırdı ya da zaten tanınan isimlerin kariyerinde dönüm noktası oldu.
Bu dosyada, Bir Demet Tiyatro kadrosunda yer alan oyuncuların bugün ne yaptıklarını, hangi projelerde yer aldıklarını ve nasıl bir yolculuktan geçtiklerini derledik. Kimileri sahnelerde kalmaya devam ederken, kimileri ekranlardan uzak, daha sakin bir hayat sürüyor.
İşte o efsane kadronun bugünkü halleri...
Bican Günalan - Fadıl Fıdıllıoğlu
Caner Alkaya - Kudbettin
Settar Tanrıöğen - Saldıray Abi
Zerrin Sümer - Telviye Çıtır
Deniz Özerman - Asuman
Yılmaz Erdoğan - Mükremin Çıtır
Şebnem Sönmez - Mücver Abla
Neslihan Yeldan - Füreyya İşbilir
Figen Evren - Elmas
Demet Akbağ - Lütfiye Çıtır/ Feriştah Yenge
Serhat Özcan - Tirbüşon Berkant
Celal Tak - Tanıl
Engin Günaydın - Zabıta İrfan
Olgun Şimşek - Kudret
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