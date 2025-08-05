MasterChef'te Yemeğinden Saç Çıktığı İçin Elenen Yarışmacıdan Açıklama Geldi!
MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro seçilirken yedek kadroda yer almaya hak kazanan yarışmacıların ana kadroya dahil olmak için yarışı sürüyor. Yedek kadroda yer alan Gamze Sönmez, bamya çorbası yapılan bölümde yemeğinden saç çıktığı için doğrudan elenmişti. Gamze Sönmez'den elenmesine dair açıklama geldi.
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MasterChef Türkiye 2025 bir başladı pir başladı.
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3 Ağustos günü yayınlanan bölümde yedek yarışmacıların mücadelesini izlerken şoke eden anlara şahit olduk.
Gamze Sönmez'in ani ayrılığı sosyal medyada gündem olurken kendisinden bu konuda ilk kez açıklama geldi.
İşte MasterChef'ten elenen Gamze Sönmez'in o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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