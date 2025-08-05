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MasterChef'te Yemeğinden Saç Çıktığı İçin Elenen Yarışmacıdan Açıklama Geldi!

MasterChef'te Yemeğinden Saç Çıktığı İçin Elenen Yarışmacıdan Açıklama Geldi!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2025 - 19:09

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro seçilirken yedek kadroda yer almaya hak kazanan yarışmacıların ana kadroya dahil olmak için yarışı sürüyor. Yedek kadroda yer alan Gamze Sönmez, bamya çorbası yapılan bölümde yemeğinden saç çıktığı için doğrudan elenmişti. Gamze Sönmez'den elenmesine dair açıklama geldi.

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MasterChef Türkiye 2025 bir başladı pir başladı.

MasterChef Türkiye 2025 bir başladı pir başladı.

20 kişilik ana kadronun seçilmesinin ardından MasterChef'te sıra yedek yarışmacılara geldi. Yedek kadroda yer almaya hak kazanan isimler ana kadro için kıyasıyla bir mücadele ediyor.

3 Ağustos günü yayınlanan bölümde yedek yarışmacıların mücadelesini izlerken şoke eden anlara şahit olduk.

3 Ağustos günü yayınlanan bölümde yedek yarışmacıların mücadelesini izlerken şoke eden anlara şahit olduk.

Bir yarışmacının yemeğinden saç çıktığını söyleyen Mehmet Şef, herkesi şaşırtırken o yarışmacının Gamze Sönmez olduğu ortaya çıkmıştı. Bamya çorbasının yapıldığı tencereden saç çıkması sonucunda Gamze'yi doğrudan eleyen şefler, “Bizim kabul edemeyeceğimiz bir hata. Maalesef! Kendisine teşekkür ediyoruz. Otomatik olarak kendisi MasterChef Türkiye’ye veda ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” diyerek açıklama yapmıştı.

Gamze Sönmez'in ani ayrılığı sosyal medyada gündem olurken kendisinden bu konuda ilk kez açıklama geldi.

Gamze Sönmez'in ani ayrılığı sosyal medyada gündem olurken kendisinden bu konuda ilk kez açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir açıklama metni yayınlayan Sönmez, bamyaları henüz hazırlarken içinde saç bulduğunu ve Mehmet Şef'ten yıkayıp temizlerse kullanabileceğini öğrendiğini belirtti. Ayrıca Sönmez, çorbayı kaseye alırken de saç bulduğunu fakat kendi saçı olmadığını yazdı.

İşte MasterChef'ten elenen Gamze Sönmez'in o açıklaması:

İşte MasterChef'ten elenen Gamze Sönmez'in o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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