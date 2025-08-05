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Milyoner'de 1 Milyon TL'lik Soruyu Açtıran Günay Teyze'ye Takipçi Yağıyor!

Milyoner'de 1 Milyon TL'lik Soruyu Açtıran Günay Teyze'ye Takipçi Yağıyor!

Atv Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2025 - 17:40

atv ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e Günay Teyze damga vurmuştu. Oktay Kaynarca'nın sorduğu soruları yanıtlayan Günay Teyze, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmış fakat riske girmeyerek yarışmadan 500 bin TL değerindeki ödülle ayrılmıştı. Instagram hesabına takipçi yağan Günay Teyze, kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüştü.

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atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL değerindeki soru açıldı.

atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL değerindeki soru açıldı.

74 yaşındaki Muğlalı Günay Teyze, 3 Ağustos günü yayınlanan bölümde yarışıp sorulara verdiği yanıtlarla herkesi şoke etmişti. Milyonluk soruya kadar ilerleyen yarışmacı, çekilerek 'Bu parayla ben her şeyi yapabilirim' demiş ve 500 bin TL ile yarışmadan ayrılmıştı.

Yarışmadaki tavırları ve milyonluk soruyu açtırmasıyla kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelen Günay Teyze'nin Instagram'daki hesabına takipçi yağmaya başladı.

Yarışmadaki tavırları ve milyonluk soruyu açtırmasıyla kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelen Günay Teyze'nin Instagram'daki hesabına takipçi yağmaya başladı.

El emeği ürünlerini paylaştığı Instagram hesabı keşfedilen Günay Teyze'ye kısa sürede yüz binlerce takipçi gelmeye başladı. Şu an 205 bin takipçisi olan Günay Teyze, sempatik paylaşımlarıyla ününe ün katıyor.

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Instagram hesabı için: @gunayteyze

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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