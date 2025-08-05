Yeni Sezonda Kanal D'de Başrol Olacak Murat Yıldırım'ın Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Henüz adı belli olmasa da NGM Yapım'ın Kanal D için hazırladığı dizinin başrol oyuncusunun Murat Yıldırım olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz yaz Gizli Bahçe adlı yaz dizisiyle izlediğimiz Murat Yıldırım, bu kez yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun partneri de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda Kanal D'de iddialı bir dizide başrol olacak.
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Dizide Murat Yıldırım'a Cemre Baysel eşlik edecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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