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Yeni Sezonda Kanal D'de Başrol Olacak Murat Yıldırım'ın Partneri Belli Oldu!

Yeni Sezonda Kanal D'de Başrol Olacak Murat Yıldırım'ın Partneri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.08.2025 - 17:50

Henüz adı belli olmasa da NGM Yapım'ın Kanal D için hazırladığı dizinin başrol oyuncusunun Murat Yıldırım olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz yaz Gizli Bahçe adlı yaz dizisiyle izlediğimiz Murat Yıldırım, bu kez yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun partneri de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda Kanal D'de iddialı bir dizide başrol olacak.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda Kanal D'de iddialı bir dizide başrol olacak.

NGM Yapım'ın Kanal D için hazırladığı dizide “Serhat” adında karizmatik ve sırlarla dolu bir karaktere hayat verecek Murat Yıldırım, son olarak geçtiğimiz yaz Gizli Bahçe adlı dizide rol almıştı. Henüz adı belli olmayan dizide güçlü bir kadın hikayesinin konu alınacağı ve dizinin dram yüklü senaryosuyla dikkat çekeceği belirtilmişti.

Dizide Murat Yıldırım'a Cemre Baysel eşlik edecek.

Dizide Murat Yıldırım'a Cemre Baysel eşlik edecek.

Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizide başrol Cemre Baysel olacak. Son olarak NOW'da yayınlanan ve henüz finali yayınlanmayan Leyla dizisinde başrol olan Cemre Baysel, şimdiden yeni projesiyle anlaşma sağladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Baysel dizide Zeynep karakterine hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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