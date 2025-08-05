Kenan İmirzaloğlu'nun Ekranlara Döneceği A.B.İ. Dizisinde Rol Alacak İlk İsim Belli Oldu
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan ve ardından Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu olan Kenan İmirzalıoğlu sonunda ekranlara dönüyor. Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle izleyici karşısına çıkacak ünlü oyuncu dizide doktor olacak. Cerrah Doğan karakterine hayat verecek İmirzalıoğlu'nun ardından A.B.İ. dizisinde rol alacak ikinci isim belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizi projesiyle dönüyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Kenan İmirzalıoğlu dışında rol alacak ilk isim belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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