Nurgül Yeşilçay’ın Taklidine Kızılcık Şerbeti Sibel Taşçıoğlu’ndan Beğeni Gelmesi Kafa Karıştırdı
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, dizinin favori oyuncularındandı. Geçtiğimiz sezon Pembe karakterinin zehirlenerek diziye veda etmesi sansasyon etkisi yaratmış ve izleyicilerden epey tepki almıştı. Şimdilerde dizi sezon arasında ve eylül ayında yeniden ekranlara gelmek için hazırlık sürecinde.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay ise sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!
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Kızılcık Şerbeti Nilay karakteri olan Feyza Civelek’in röportajı bir dönem epey gündemdi hatırlarsanız.
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Nurgül Yeşilçay ise benzer bir video paylaştı.
Paylaşıma Sibel Taşçıoğlu beğeni bıraktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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