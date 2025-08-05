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Nurgül Yeşilçay’ın Taklidine Kızılcık Şerbeti Sibel Taşçıoğlu’ndan Beğeni Gelmesi Kafa Karıştırdı

Nurgül Yeşilçay’ın Taklidine Kızılcık Şerbeti Sibel Taşçıoğlu’ndan Beğeni Gelmesi Kafa Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.08.2025 - 14:45

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, dizinin favori oyuncularındandı. Geçtiğimiz sezon Pembe karakterinin zehirlenerek diziye veda etmesi sansasyon etkisi yaratmış ve izleyicilerden epey tepki almıştı. Şimdilerde dizi sezon arasında ve eylül ayında yeniden ekranlara gelmek için hazırlık sürecinde.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay ise sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!

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Kızılcık Şerbeti Nilay karakteri olan Feyza Civelek’in röportajı bir dönem epey gündemdi hatırlarsanız.

Nurgül Yeşilçay ise benzer bir video paylaştı.

Paylaşıma Sibel Taşçıoğlu beğeni bıraktı.

Paylaşıma Sibel Taşçıoğlu beğeni bıraktı.

Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları Sibel Taşçıoğlu’nun neden beğeni bıraktığını sorguladı. Sette bir problem olup olmadığına dair ihtimaller konuşuldu. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar esip esmediği, neler yaşandığı merak konusu oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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