Kuruluş Osman Dizisinde Mert Yazıcıoğlu’nun Partneri Olması İçin Teklif Giden İsim Heyecan Yarattı

Yeni senaryoda Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakterine hayat verecek. Oyuncunun kadroya dahil olması hayranlarını sevindiren bir müjde olmuştu. Partneri için konuşulan isim ise daha çok heyecan yarattı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede ilgi gördü.