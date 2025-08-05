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Kuruluş Osman Dizisinde Mert Yazıcıoğlu’nun Partneri Olması İçin Teklif Giden İsim Heyecan Yarattı

Kuruluş Osman Dizisinde Mert Yazıcıoğlu’nun Partneri Olması İçin Teklif Giden İsim Heyecan Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.08.2025 - 12:16

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla epey değişiklik yaşandı. 6 sezondur devam eden dizi 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni başrol olması için Mert Yazıcıoğlu ile anlaşmaya varılmıştı. Şimdiyse partneri için teklif giden ismi Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Burak Özçivit’in ayrılmasıyla senaryo değişti ve zaman atlaması gerçekleşti.

Burak Özçivit’in ayrılmasıyla senaryo değişti ve zaman atlaması gerçekleşti.

Yeni senaryoda Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakterine hayat verecek. Oyuncunun kadroya dahil olması hayranlarını sevindiren bir müjde olmuştu. Partneri için konuşulan isim ise daha çok heyecan yarattı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede ilgi gördü.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Alina Boz’a teklif gitti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Alina Boz’a teklif gitti.

İkili, Aşk 101 dizisinde bir araya gelmişlerdi ve diziden bu yana beraber oynaması istenen çiftlerden olmuşlardı. Alina Boz teklifi kabul ederse yeni çiftimiz epey konuşulacak gibi görünüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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