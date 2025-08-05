Kuruluş Osman Dizisinde Mert Yazıcıoğlu’nun Partneri Olması İçin Teklif Giden İsim Heyecan Yarattı
Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla epey değişiklik yaşandı. 6 sezondur devam eden dizi 7. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni başrol olması için Mert Yazıcıoğlu ile anlaşmaya varılmıştı. Şimdiyse partneri için teklif giden ismi Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit’in ayrılmasıyla senaryo değişti ve zaman atlaması gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Alina Boz’a teklif gitti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın