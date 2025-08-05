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Ekranlara Geri Dönüyor: NOW’ın Yeni Dizisi Sahtekarlar Usta Oyuncuyla Anlaştı

Ekranlara Geri Dönüyor: NOW’ın Yeni Dizisi Sahtekarlar Usta Oyuncuyla Anlaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.08.2025 - 09:13

NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor. Ekrana gelecek dizilerden biri de Sahtekarlar olacak. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu dizi için hayranlar şimdiden heyecanlı. Projeye dair cast çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş’tan yeni duyuru geldi. Gelin kadroya kim katılmış birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Hilal Altınbilek ve Burak Deniz başrolü paylaşacak.

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz başrolü paylaşacak.

Hilal Altınbilek Reyhan karakterine hayat verirken, Burak Deniz ise Ertan olacak. İkilinin partnerliğinin açıklanmasıyla aralarındaki uyum sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki almıştı. Aynı yaşta olan partnerler için “yaş farkı var gibi duruyor” yorumları gelmişti.

Kadroya katılan yeni isim Perihan Savaş oldu.

Kadroya katılan yeni isim Perihan Savaş oldu.

Sektörün usta isimlerinden Perihan Savaş, Tamer Levent’in hayat verdiği Hidayet Kutman’ın kardeşi Hüma karakterini oynayacak. 

Dizi henüz sete çıkmadı. Bakalım sezonda nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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