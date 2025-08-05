Ekranlara Geri Dönüyor: NOW’ın Yeni Dizisi Sahtekarlar Usta Oyuncuyla Anlaştı
NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor. Ekrana gelecek dizilerden biri de Sahtekarlar olacak. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu dizi için hayranlar şimdiden heyecanlı. Projeye dair cast çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş’tan yeni duyuru geldi. Gelin kadroya kim katılmış birlikte bakalım!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Hilal Altınbilek ve Burak Deniz başrolü paylaşacak.
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Kadroya katılan yeni isim Perihan Savaş oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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