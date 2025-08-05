Ekranlara Geri Dönüyor: NOW’ın Yeni Dizisi Sahtekarlar Usta Oyuncuyla Anlaştı

NOW, yeni sezon hazırlığına tam gaz devam ediyor. Ekrana gelecek dizilerden biri de Sahtekarlar olacak. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu dizi için hayranlar şimdiden heyecanlı. Projeye dair cast çalışmaları devam ederken Birsen Altuntaş’tan yeni duyuru geldi. Gelin kadroya kim katılmış birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş