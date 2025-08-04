Tüm Yüzüne Estetik Yaptıran Bir Kadının Yaşadığı Değişim Karşısında Hayretler İçerisinde Kalacaksınız

Estetik operasyonlar son yıllarda epey revaçta biliyorsunuz ki. Dudak dolgusu, burun ameliyatı ve botoks en sık tercih edilenler arasında. Yaş ilerledikçe ise tüm yüze işlem yaptırmak daha iyi sonuç veriyor. @drhayatiakbas adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir doktor da danışanının yaşadığı değişimi paylaştı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gelin birlikte görelim…
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Kimi sonuçlar böylesine başarılı olmayabiliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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