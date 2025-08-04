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Tüm Yüzüne Estetik Yaptıran Bir Kadının Yaşadığı Değişim Karşısında Hayretler İçerisinde Kalacaksınız

Tüm Yüzüne Estetik Yaptıran Bir Kadının Yaşadığı Değişim Karşısında Hayretler İçerisinde Kalacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.08.2025 - 14:26

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Estetik operasyonlar son yıllarda epey revaçta biliyorsunuz ki. Dudak dolgusu, burun ameliyatı ve botoks en sık tercih edilenler arasında. Yaş ilerledikçe ise tüm yüze işlem yaptırmak daha iyi sonuç veriyor. @drhayatiakbas adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir doktor da danışanının yaşadığı değişimi paylaştı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gelin birlikte görelim…

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İşte o anlar 👇

Kimi sonuçlar böylesine başarılı olmayabiliyor.

Kimi sonuçlar böylesine başarılı olmayabiliyor.

Bu noktada ise neye dikkat etmeliyim diye düşünüyorsanız tek bir yanıt var o da doğru doktor tercihi. Belki de dönüşü olmayacak dokunuşlar için hayat boyu sürecek pişmanlık yaşamamak adına iyi bir araştırma yapmak en doğrusu olacaktır.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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