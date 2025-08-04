Öğrenim Ücreti 2 Milyonu Aşan Robert Koleji'nin Kampüsü Nasıl?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak özel okul fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz sene hem puan hem ücret açısından rekoru elinde tutan Robert Koleji bu sene de zirveyi bırakmadı. Sosyal medyada Robert Koleji'ne dair bir merak uyanırken, öğrencilerden biri sosyal medya hesabından mini bir video yayınlayarak Robert Koleji'nin kampüsünü gösterdi.
Evet, yanlış okumadınız. Koca bir kampüsten bahsediyoruz.
Kaynak: TikTok / esrrasezer
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Robert Koleji'nin bu seneki ücreti 2.360.200 TL.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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