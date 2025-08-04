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Öğrenim Ücreti 2 Milyonu Aşan Robert Koleji'nin Kampüsü Nasıl?

Öğrenim Ücreti 2 Milyonu Aşan Robert Koleji'nin Kampüsü Nasıl?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 14:13

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2025-2026 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak özel okul fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz sene hem puan hem ücret açısından rekoru elinde tutan Robert Koleji bu sene de zirveyi bırakmadı. Sosyal medyada Robert Koleji'ne dair bir merak uyanırken, öğrencilerden biri sosyal medya hesabından mini bir video yayınlayarak Robert Koleji'nin kampüsünü gösterdi.

Evet, yanlış okumadınız. Koca bir kampüsten bahsediyoruz.

Kaynak: TikTokesrrasezer

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Buradan izleyebilirsiniz;

Robert Koleji'nin bu seneki ücreti 2.360.200 TL.

Robert Koleji'nin bu seneki ücreti 2.360.200 TL.

Eski ismiyle Robert Koleji, yeni ismiyle İstanbul Amerikan Robert Lisesi, Osmanlı Devleti bünyesinde Amerikan usulü eğitim vermek üzere 1863 yılında İstanbul’da kurulmuştu. Köklü bir kurum olan Robert Koleji, günümüzde en yüksek puanla öğrenci alan liseler arasında yer alıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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