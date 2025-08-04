İlkokul Arkadaşlarıyla Yıllar Sonra Buluşan Genç Kadın, Onların Hangi Üniversiteden Mezun Olduğunu Paylaştı

İlkokul arkadaşlarınızla yıllar sonra bir araya geldiğinizde aklınızdan geçen ilk şey ne olurdu? “Acaba kim ne yapıyor şimdi?” sorusu değil mi? İşte o klasik merakı bir genç kız dillendirdi ve ilkokul arkadaşlarının hangi üniversitelerden, hangi bölümlerden mezun olduğunu an be an videoya çekti.
İşte sosyal medyada “Benim çevremde böyle arkadaşlar yok” dedirten o video!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlkokul yılları hepimiz için masumiyetin, toz pembe hayallerin ve sınıf içi çekişmelerin dönemidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın