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İlkokul Arkadaşlarıyla Yıllar Sonra Buluşan Genç Kadın, Onların Hangi Üniversiteden Mezun Olduğunu Paylaştı

İlkokul Arkadaşlarıyla Yıllar Sonra Buluşan Genç Kadın, Onların Hangi Üniversiteden Mezun Olduğunu Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.08.2025 - 12:06

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İlkokul arkadaşlarınızla yıllar sonra bir araya geldiğinizde aklınızdan geçen ilk şey ne olurdu? “Acaba kim ne yapıyor şimdi?” sorusu değil mi? İşte o klasik merakı bir genç kız dillendirdi ve ilkokul arkadaşlarının hangi üniversitelerden, hangi bölümlerden mezun olduğunu an be an videoya çekti. 

İşte sosyal medyada “Benim çevremde böyle arkadaşlar yok” dedirten o video!

Kaynak: https://www.instagram.com/denizotken/

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İlkokul yılları hepimiz için masumiyetin, toz pembe hayallerin ve sınıf içi çekişmelerin dönemidir.

İlkokul yılları hepimiz için masumiyetin, toz pembe hayallerin ve sınıf içi çekişmelerin dönemidir.

Aradan yıllar geçip de o minik sıralardan mezun olan insanlar koca koca bireylere dönüştüğünde ortaya çıkan tablo ise hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor. Sosyal medyada viral olan bir videoda genç bir kadın, ilkokul arkadaşlarıyla 10 yıl sonra bir etkinlikte bir araya geliyor ve “Şu an gerçekten bilmiyorum, bakalım kim ne okumuş?” diyerek herkese tek tek mikrofon uzatıyor.

Ortaya çıkan tablo bir hayli havalı!

Buradan izleyebilirsiniz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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