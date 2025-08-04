İlkokul Arkadaşlarıyla Yıllar Sonra Buluşan Genç Kadın, Onların Hangi Üniversiteden Mezun Olduğunu Paylaştı

Aradan yıllar geçip de o minik sıralardan mezun olan insanlar koca koca bireylere dönüştüğünde ortaya çıkan tablo ise hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor. Sosyal medyada viral olan bir videoda genç bir kadın, ilkokul arkadaşlarıyla 10 yıl sonra bir etkinlikte bir araya geliyor ve “Şu an gerçekten bilmiyorum, bakalım kim ne okumuş?” diyerek herkese tek tek mikrofon uzatıyor.

Ortaya çıkan tablo bir hayli havalı!