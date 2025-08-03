onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Haşlanmış Yumurtayı Civciv Sanan Genç Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı!

Haşlanmış Yumurtayı Civciv Sanan Genç Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.08.2025 - 20:25

İçerik Devam Ediyor

Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan sarıyı civciv sanan genç kızın yaşadığı şok sosyal medyada gündem oldu. “Allah’ım nolur olmasın” diyerek yumurtayı inceleyen genç kızın o anları kısa sürede viral oldu. Yaşadığı bu olaydan sonra da 'Yumurtaya yeni başlamıştım. Artık yiyemeyeceğim.' dedi.

Buyrun birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yumurta haşlarken patlayan yumurtanın içinden çıkan sarı kısmı gören genç bir kız, hayatının en kısa ama en etkili şokunu yaşadı.

Yumurta haşlarken patlayan yumurtanın içinden çıkan sarı kısmı gören genç bir kız, hayatının en kısa ama en etkili şokunu yaşadı.

O anları videoya kaydededen genç kız, sarının dağılmış görüntüsünü görünce sesi titreyerek “Allah’ım nolur olmasın. Yumurtaya yeni başlamıştım. Artık hiç yiyemicem!” dedi. Kısa şokun ardından yumurtayı inceleyince sakinleşti. 

Olay sosyal medyada yayıldıkça yayıldı!

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın