Haşlanmış Yumurtayı Civciv Sanan Genç Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı!

Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan sarıyı civciv sanan genç kızın yaşadığı şok sosyal medyada gündem oldu. “Allah’ım nolur olmasın” diyerek yumurtayı inceleyen genç kızın o anları kısa sürede viral oldu. Yaşadığı bu olaydan sonra da 'Yumurtaya yeni başlamıştım. Artık yiyemeyeceğim.' dedi.
Buyrun birlikte bakalım.
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Yumurta haşlarken patlayan yumurtanın içinden çıkan sarı kısmı gören genç bir kız, hayatının en kısa ama en etkili şokunu yaşadı.
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İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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