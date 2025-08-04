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ODTÜ'de Okuyan 3 Genç Okullarının İyi ve Kötü Yanlarını Sıraladı

ODTÜ'de Okuyan 3 Genç Okullarının İyi ve Kötü Yanlarını Sıraladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.08.2025 - 10:51

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ODTÜ deyince akan sular durur, prestijiyle sadece Türkiye’de değil dünyada da adından söz ettiren bir okul burası. Mezunlarının başarıları, kampüs yaşamının dinamizmi ve akademik kadrosuyla yıllardır öğrenci hayallerinin zirvesinde. Ama bu şanlı ismin arkasında, bazen yürümekten bacak kası yapan, bazen ders seçerken sinir krizi geçirten bir öğrenci hayatı da var! TikTok’ta üç ODTÜ’lü gencin çektiği bir video sosyal medyada gündem oldu. Gençler, okullarının iyi ve kötü yanlarını samimiyetle sıraladı. 

İşte o çok konuşulan video ve anlattıkları!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@momodasudz

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Üniversite hayatı birçok genç için yeni insanlar, yeni bilgiler, bol kahkaha ve elbette az biraz da stres demek.

Üniversite hayatı birçok genç için yeni insanlar, yeni bilgiler, bol kahkaha ve elbette az biraz da stres demek.

Şu an okullar tatilde olsa da, Eylül geldiğinde yine kampüsler canlanacak, sıralar dolacak. Özellikle üniversite tercihi yapan öğrenciler için ODTÜ, her zaman listenin baş sıralarında. Peki bu okulun perde arkası nasıl?

İşte bu sorunun cevabını, TikTok’ta paylaştıkları videoyla viral olan üç ODTÜ’lü genç verdi. Platformda 'momodasudz' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda gençler okullarının hem avantajlarını hem de zorluklarını tüm samimiyetleriyle sıraladı. Üniversite hayatı başlasın diye sabırsızlananlara küçük bir fragman gibi oldu bu video.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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