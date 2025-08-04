ODTÜ'de Okuyan 3 Genç Okullarının İyi ve Kötü Yanlarını Sıraladı

ODTÜ deyince akan sular durur, prestijiyle sadece Türkiye’de değil dünyada da adından söz ettiren bir okul burası. Mezunlarının başarıları, kampüs yaşamının dinamizmi ve akademik kadrosuyla yıllardır öğrenci hayallerinin zirvesinde. Ama bu şanlı ismin arkasında, bazen yürümekten bacak kası yapan, bazen ders seçerken sinir krizi geçirten bir öğrenci hayatı da var! TikTok’ta üç ODTÜ’lü gencin çektiği bir video sosyal medyada gündem oldu. Gençler, okullarının iyi ve kötü yanlarını samimiyetle sıraladı.
İşte o çok konuşulan video ve anlattıkları!
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Üniversite hayatı birçok genç için yeni insanlar, yeni bilgiler, bol kahkaha ve elbette az biraz da stres demek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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