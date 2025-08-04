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Renklerin Bilinçaltındaki Anlamları: Beni Hangi Renge Benzetiyorsun?

Renklerin Bilinçaltındaki Anlamları: Beni Hangi Renge Benzetiyorsun?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 12:59

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TikTok'ta '@kozmikfarkindalik' kullanıcı isimli Özge Karadeniz takipçilerine bilinçaltını ortaya çıkaracak bir soru yöneltti. 'Beni bir renge benzetsen hangi renk olurdum?' sorusuna verilecek cevabın bilinçaltını yansıttığını ileri süren Karadeniz, renkleri ve anlamlarını da paylaştı. Peki sizi hangi renksiniz? Kırmızı mı yeşil mi? İşte bilinçaltı renk testi... Renkler ve anlamları.

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Bilinçaltı renk testi: Beni hangi renge benzetiyorsun?

Bilinçaltı renk testi: Beni hangi renge benzetiyorsun?

TikTok'ta '@kozmikfarkindalik' kullanıcı isimli Özge Karadeniz, dikkat çeken bir video paylaştı. Renklerin bilinçaltındaki anlamlarını anlatan Karadeniz, şunları söyledi: 

'Birinin sizin hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsanız ona şu soruyu sorun. Çünkü bu sorunun cevabı bilinçaltından gelecek ve bu bu yüzden ne sorduğunuzu anlamadan net cevap verecek. O soru ise 'Beni bir renge benzetsen hangi renk olurdum?'

Peki renkler ve anlamları ne?

Peki renkler ve anlamları ne?

Özge Karadeniz, videosunda şu bilgileri paylaştı:

'🔴Kırmızı: Tutkulu, enerjisi yüksek, durdurulamaz bir etki alanına sahip.

🔵 Mavi: Güven veren, sadakatli, huzuruyla çevresini iyileştiren.

🟡 Sarı: Yaratıcı, parlak fikirleri olan, neşesiyle ışık saçan biri.

🟢 Yeşil: Şefkatli, dengeli, doğallığıyla kalplere iyi gelen bir ruh.

🟣 Mor: Sezgileri güçlü, gizemli, içsel bilgeliğiyle büyüleyen.

⚫️ Siyah: Gücünü içinden alan, kendi yolunu çizen, karizmasıyla fark yaratan.

⚪️ Beyaz: Temiz niyetli, saf ışığıyla bulunduğu her yere huzur yayan.

🟤 Kahverengi: Güvene dayalı, sade, toprağa ve köklere bağlı bir duruş.

🌀 Gri: Tarafsız, gözlemci, zihinle derin bağlar kuran; dengede kalmayı bilen biri.

💗 Pembe: Kalpten yaşayan, empati gücü yüksek, duygularıyla iyileştiren.

🧡 Turuncu: İlham kaynağı, sosyal, enerisiyle ortamı canlandıran.

🌈 Gökkuşağı: Çok yönlü, özgür ruhlu, kolektife hizmet eden ve dönüşüme açık bir bilinç.'

Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle oldu👇🏻

Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle oldu👇🏻

👇🏻

👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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beybi shark

karşımızdakine sövmek için hangi rengi kullanabiliriz? bişey deneyeceğim de :D