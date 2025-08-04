Renklerin Bilinçaltındaki Anlamları: Beni Hangi Renge Benzetiyorsun?

TikTok'ta '@kozmikfarkindalik' kullanıcı isimli Özge Karadeniz takipçilerine bilinçaltını ortaya çıkaracak bir soru yöneltti. 'Beni bir renge benzetsen hangi renk olurdum?' sorusuna verilecek cevabın bilinçaltını yansıttığını ileri süren Karadeniz, renkleri ve anlamlarını da paylaştı. Peki sizi hangi renksiniz? Kırmızı mı yeşil mi? İşte bilinçaltı renk testi... Renkler ve anlamları.
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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Bilinçaltı renk testi: Beni hangi renge benzetiyorsun?
Peki renkler ve anlamları ne?
Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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karşımızdakine sövmek için hangi rengi kullanabiliriz? bişey deneyeceğim de :D