Renklerin Bilinçaltındaki Anlamları: Beni Hangi Renge Benzetiyorsun?

TikTok'ta '@kozmikfarkindalik' kullanıcı isimli Özge Karadeniz, dikkat çeken bir video paylaştı. Renklerin bilinçaltındaki anlamlarını anlatan Karadeniz, şunları söyledi:

'Birinin sizin hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsanız ona şu soruyu sorun. Çünkü bu sorunun cevabı bilinçaltından gelecek ve bu bu yüzden ne sorduğunuzu anlamadan net cevap verecek. O soru ise 'Beni bir renge benzetsen hangi renk olurdum?'