Kenan İmirzalıoğlu’nu Başrolde İzleyeceğimiz A.B.İ Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu
Kenan İmirzalıoğlu’nu yıllar sonra ekrana döndüren A.B.İ dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ünlü oyuncu uzun süredir ne dijitalde ne de ana akımda yer alıyordu. Ancak yakın zamanda A.B.İ dizisini kabul ettiği açıklanmıştı. Haber hayranlarda heyecan yarattı. Şimdiyse merakla projenin yayınlanacağı gün bekleniyor.
Aynı zamanda Birsen Altuntaş dizinin yönetmeninin belli olduğunu aktardı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aile Bir İmtihandır adlı proje atv’de yayınlanacak.
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Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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