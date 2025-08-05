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Kenan İmirzalıoğlu’nu Başrolde İzleyeceğimiz A.B.İ Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

Kenan İmirzalıoğlu’nu Başrolde İzleyeceğimiz A.B.İ Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.08.2025 - 10:42

Kenan İmirzalıoğlu’nu yıllar sonra ekrana döndüren A.B.İ dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ünlü oyuncu uzun süredir ne dijitalde ne de ana akımda yer alıyordu. Ancak yakın zamanda A.B.İ dizisini kabul ettiği açıklanmıştı. Haber hayranlarda heyecan yarattı. Şimdiyse merakla projenin yayınlanacağı gün bekleniyor. 

Aynı zamanda Birsen Altuntaş dizinin yönetmeninin belli olduğunu aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Aile Bir İmtihandır adlı proje atv’de yayınlanacak.

Aile Bir İmtihandır adlı proje atv’de yayınlanacak.

Ezel dizisindeki Ömer karakteriyle adını hafızalara kazımıştı Kenan İmirzalıoğlu. Benzer tarzda bir dizi daha gelse de izlesek derken A.B.İ projesinin haberi geldi. OGM Pictures’ın üstlendiği dizide senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven yazıyor.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturacak.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturacak.

Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler, Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre diziyi dönüşümlü olarak çekecek. Sektörün popüler işlerine imza atan kardeşler A.B.İ’de de harika işler çıkaracaktır. Merakla bekliyoruz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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