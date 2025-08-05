Şanlıurfa Seti Başladı: Halef Dizisi Oyuncuları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın İlk Görüntüleri Paylaşıldı

Senaryoda ise Ercan Uğur, yönetmen koltuğunda ise Deniz Çelebi Dikilitaş var. Yeni sezon için duyurusu yapılan diziler arasında Halef, şimdiden en çok merak yaratanlardan. Oyuncu kadrosu, senaryosu derken izleyiciler dört gözle yayın gününü bekliyor.