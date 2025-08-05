onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şanlıurfa Seti Başladı: Halef Dizisi Oyuncuları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın İlk Görüntüleri Paylaşıldı

Şanlıurfa Seti Başladı: Halef Dizisi Oyuncuları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın İlk Görüntüleri Paylaşıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.08.2025 - 13:27

Halef: Köklerin Çağrısı NOW’da yayınlanmak üzere hazırlığa başladı. Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolleri paylaştığı dizinin çekimlerinin hem İstanbul’da hem de Şanlıurfa’da yapılacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul setinden görüntüler yayınlanmıştı. Aybüke Pusat ve İlhan Şen’in sahneleri çekilmişti. Şimdiyse Şanlıurfa çekimlerine sıra geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şanlıurfa setinde Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in sahneleri çekiliyor.

Şanlıurfa setinde Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in sahneleri çekiliyor.

Birsen Altuntaş setten ilk görüntüleri paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede hayranlar tarafından ilgi gördü. Dizinin eylül ayında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizinin yapımcılığını Gül Oğuz üstleniyor.

Dizinin yapımcılığını Gül Oğuz üstleniyor.

Senaryoda ise Ercan Uğur, yönetmen koltuğunda ise Deniz Çelebi Dikilitaş var. Yeni sezon için duyurusu yapılan diziler arasında Halef, şimdiden en çok merak yaratanlardan. Oyuncu kadrosu, senaryosu derken izleyiciler dört gözle yayın gününü bekliyor.

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın