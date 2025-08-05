Şanlıurfa Seti Başladı: Halef Dizisi Oyuncuları İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın İlk Görüntüleri Paylaşıldı
Halef: Köklerin Çağrısı NOW’da yayınlanmak üzere hazırlığa başladı. Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolleri paylaştığı dizinin çekimlerinin hem İstanbul’da hem de Şanlıurfa’da yapılacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul setinden görüntüler yayınlanmıştı. Aybüke Pusat ve İlhan Şen’in sahneleri çekilmişti. Şimdiyse Şanlıurfa çekimlerine sıra geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Şanlıurfa setinde Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in sahneleri çekiliyor.
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Dizinin yapımcılığını Gül Oğuz üstleniyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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