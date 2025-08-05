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Eski Oyuncularına Veda Eden Kuruluş Osman'ın 4 Oyuncusu İçin Heyecanlandıran İddia

Eski Oyuncularına Veda Eden Kuruluş Osman'ın 4 Oyuncusu İçin Heyecanlandıran İddia

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.08.2025 - 14:20

Burak Özçivit'in bölüm başı ücrette anlaşamadığı ve bu sebeple ayrıldığı iddia edilen Kuruluş Osman'da önemli değişiklikler yaşanmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'i canlandıracağı açıklandıktan sonra hayranları büyük bir heyecan yaşamıştı. Pek çok oyuncunun değişeceği ve yeni bir döneme ışık tutacak dizide, Birsen Altuntaş'ın haberine göre eski sezondan 4 oyuncunun adı geçiyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'da yaprak dökümü yaşanmıştı.

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'da yaprak dökümü yaşanmıştı.

Dizinin adının da değişeceği iddiasının ardından Kuruluş Osman'ın yeni bir döneme ışık tutacağı iddia edilmişti. Orhan Bey'i canlandırması için Mert Yazıcıoğlu'yla anlaşılan dizide, annesi Malhun Hatun'u Nebahat Çehre'nin canlandıracağı açıklanmıştı. Hatta yeni iddialara göre de Mert Yazıcıoğlu'nun partneri olması için, Aşk 101'de birlikte rol aldığı Alina Boz'la görüşülüyor.

Oyuncu kadrosu büyük oranda değişecek diziyle ilgili Birsen Altuntaş yeni bir iddia ortaya attı.

Oyuncu kadrosu büyük oranda değişecek diziyle ilgili Birsen Altuntaş yeni bir iddia ortaya attı.

Diziden pek çok oyuncunun ayrılmasının ardından eski sezon oyuncularından kimlerin kalacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Belgin Şimşek, Faruk Aran, Yiğit Uçan ve Çağrı Şensoy'un yeni sezon için de isimleri geçiyor. Ancak Özge Törer ile ilgili durum henüz netlik kazanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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