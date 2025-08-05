Eski Oyuncularına Veda Eden Kuruluş Osman'ın 4 Oyuncusu İçin Heyecanlandıran İddia
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Burak Özçivit'in bölüm başı ücrette anlaşamadığı ve bu sebeple ayrıldığı iddia edilen Kuruluş Osman'da önemli değişiklikler yaşanmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'i canlandıracağı açıklandıktan sonra hayranları büyük bir heyecan yaşamıştı. Pek çok oyuncunun değişeceği ve yeni bir döneme ışık tutacak dizide, Birsen Altuntaş'ın haberine göre eski sezondan 4 oyuncunun adı geçiyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'da yaprak dökümü yaşanmıştı.
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Oyuncu kadrosu büyük oranda değişecek diziyle ilgili Birsen Altuntaş yeni bir iddia ortaya attı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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