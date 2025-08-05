Feyza Civelek'in Sıla Türkoğlu'nun Adını Duyduğunda Yaptığı Mimik Olay Oldu!

Hatta kendisine “Sıla Türkoğlu?” diye sorulduğunda verdiği kısa ve mesafeli yanıt ile soğuk bir selamla yetinmesi olay oldu. O anlarda yaptığı yüz hareketi de sosyal medyada çok konuşuldu. Belli ki dizideki Doğa ve Nilay çekişmesi gerçek. 🥲

Bakalım konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.