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Feyza Civelek'in Sıla Türkoğlu'nun Adını Duyduğunda Yaptığı Mimik Olay Oldu!

Feyza Civelek'in Sıla Türkoğlu'nun Adını Duyduğunda Yaptığı Mimik Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.08.2025 - 13:45

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Mesut Özuzun’un makyaj ve sohbet programı “İçimizden Geldiği Gibi”ye konuk oldu. Meslektaşlarıyla ilgili yaptığı “Bazı oyuncularımız sonradan görme” açıklaması dikkat çekti. Özellikle dizideki ekip arkadaşlarına selam yollarken Sıla Türkoğlu’nun adını atlaması, ilişkilerinde bir gerginlik mi var sorusunu akıllara getirdi. Kendisine Türkoğlu hatırlatıldığında verdiği soğuk cevap ve yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. “Araları mı bozuk?” yorumları peş peşe geldi. 

İşte detaylar…

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Adını Feriha Koydum dizisiyle genç yaşta ekranlara adım atan Feyza Civelek, zamanla birçok projede rol aldı.

Adını Feriha Koydum dizisiyle genç yaşta ekranlara adım atan Feyza Civelek, zamanla birçok projede rol aldı.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteriyle gündemde olan oyuncu, sosyal medyada sıkça dizideki performansıyla eleştiri alıyor.

Takip edenler bilir; dizinin 97. bölümünde Pembe karakterine veda edilen cenaze sahnesinde herkes gözyaşlarına boğulmuştu. Ceren Karakoç, Doğukan Güngör ve Emre Altıntoprak gibi isimler oyunculuklarıyla acıyı seyirciye birebir geçirmişti. Ancak kamera Nilay’a döndüğünde Feyza Civelek’in ağlama sahnesinde güler gibi bir yüz ifadesi sergilemesi sosyal medyada gündem olmuş, birçok kişi “oynamıyor” diyerek eleştirmişti.

Kaçıranlar için gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da sık sık magazine düşen Civelek, son olarak konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Sonrasında Kızılcık Şerbeti ekibine topluca selam yollarken Sıla Türkoğlu’nun adını es geçmesi dikkat çekti.

Sonrasında Kızılcık Şerbeti ekibine topluca selam yollarken Sıla Türkoğlu’nun adını es geçmesi dikkat çekti.

Hatta kendisine “Sıla Türkoğlu?” diye sorulduğunda verdiği kısa ve mesafeli yanıt ile soğuk bir selamla yetinmesi olay oldu. O anlarda yaptığı yüz hareketi de sosyal medyada çok konuşuldu. Belli ki dizideki Doğa ve Nilay çekişmesi gerçek. 🥲

Bakalım konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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