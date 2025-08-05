Feyza Civelek'in Sıla Türkoğlu'nun Adını Duyduğunda Yaptığı Mimik Olay Oldu!
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, Mesut Özuzun’un makyaj ve sohbet programı “İçimizden Geldiği Gibi”ye konuk oldu. Meslektaşlarıyla ilgili yaptığı “Bazı oyuncularımız sonradan görme” açıklaması dikkat çekti. Özellikle dizideki ekip arkadaşlarına selam yollarken Sıla Türkoğlu’nun adını atlaması, ilişkilerinde bir gerginlik mi var sorusunu akıllara getirdi. Kendisine Türkoğlu hatırlatıldığında verdiği soğuk cevap ve yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. “Araları mı bozuk?” yorumları peş peşe geldi.
İşte detaylar…
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Adını Feriha Koydum dizisiyle genç yaşta ekranlara adım atan Feyza Civelek, zamanla birçok projede rol aldı.
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Oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da sık sık magazine düşen Civelek, son olarak konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Sonrasında Kızılcık Şerbeti ekibine topluca selam yollarken Sıla Türkoğlu’nun adını es geçmesi dikkat çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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