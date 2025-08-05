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Burak Alptekin'den Hayat Kurtaran Tavsiye: Çocuğu Kaybolan Bir Ebeveynin Yapması Gereken İlk Şey!

Burak Alptekin'den Hayat Kurtaran Tavsiye: Çocuğu Kaybolan Bir Ebeveynin Yapması Gereken İlk Şey!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.08.2025 - 12:56

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Küçük bir çocuk kaybolduğunda birçok ebeveyn panikle sessizce etrafa bakınır. Ama bu, yapılabilecek en büyük hata olabilir! Eğitmen Burak Alptekin, çocuk kayıplarında ilk dakikaların ne kadar hayati olduğunu anlatarak altın değerinde bilgiler verdi. “Sessizce aramayın, yüksek sesle tanımını yaparak bağırın!” diyen Alptekin, hem iyi niyetli insanların harekete geçmesini hem de kötü niyetlilerin korkup geri adım atmasını sağladığını söyledi. 

Umuyoruz ki hiçbir zaman ihtiyaç duymazsınız ama olur da başınıza gelirse bu bilgiler hayat kurtarabilir!

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Buradan izleyebilirsiniz:

Bir çocuğun kaybolması, bir ebeveynin yaşayabileceği en büyük kabuslardan biri.

Bir çocuğun kaybolması, bir ebeveynin yaşayabileceği en büyük kabuslardan biri.

İşte tam da bu kritik anlarda ne yapılması gerektiğini bilmek hayati önem taşıyor. Eğitmen Burak Alptekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu durumla karşılaşıldığında atılması gereken ilk adımı anlattı. Ve inanın, hepimizin ezbere bildiğini sandığı şeyler aslında büyük bir yanlışa dayanıyor!

Alptekin’in uyarısı çok net: “Sessizce etrafı taramayın!”

Çoğu ebeveyn ya da bakıcı, panikle etrafa bakınırken sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak bu, hem çevrenin dikkatini çekmiyor hem de kayıp çocuğun sizi fark etme ihtimalini azaltıyor. Burak Alptekin bu noktada, yüksek sesle ve tekrar tekrar çocuğun fiziksel tarifini yaparak bağırmanın hayati önem taşıdığını söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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