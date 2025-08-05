Burak Alptekin'den Hayat Kurtaran Tavsiye: Çocuğu Kaybolan Bir Ebeveynin Yapması Gereken İlk Şey!

Küçük bir çocuk kaybolduğunda birçok ebeveyn panikle sessizce etrafa bakınır. Ama bu, yapılabilecek en büyük hata olabilir! Eğitmen Burak Alptekin, çocuk kayıplarında ilk dakikaların ne kadar hayati olduğunu anlatarak altın değerinde bilgiler verdi. “Sessizce aramayın, yüksek sesle tanımını yaparak bağırın!” diyen Alptekin, hem iyi niyetli insanların harekete geçmesini hem de kötü niyetlilerin korkup geri adım atmasını sağladığını söyledi.

Umuyoruz ki hiçbir zaman ihtiyaç duymazsınız ama olur da başınıza gelirse bu bilgiler hayat kurtarabilir!