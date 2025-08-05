Burak Alptekin'den Hayat Kurtaran Tavsiye: Çocuğu Kaybolan Bir Ebeveynin Yapması Gereken İlk Şey!

Küçük bir çocuk kaybolduğunda birçok ebeveyn panikle sessizce etrafa bakınır. Ama bu, yapılabilecek en büyük hata olabilir! Eğitmen Burak Alptekin, çocuk kayıplarında ilk dakikaların ne kadar hayati olduğunu anlatarak altın değerinde bilgiler verdi. “Sessizce aramayın, yüksek sesle tanımını yaparak bağırın!” diyen Alptekin, hem iyi niyetli insanların harekete geçmesini hem de kötü niyetlilerin korkup geri adım atmasını sağladığını söyledi.
Umuyoruz ki hiçbir zaman ihtiyaç duymazsınız ama olur da başınıza gelirse bu bilgiler hayat kurtarabilir!
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Bir çocuğun kaybolması, bir ebeveynin yaşayabileceği en büyük kabuslardan biri.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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