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Yayında Hakan Çelebi'ye Başsağlığı Dilemediği İçin Tepki Çeken Ecem Dinçkal Sessizliğini Bozdu

Yayında Hakan Çelebi'ye Başsağlığı Dilemediği İçin Tepki Çeken Ecem Dinçkal Sessizliğini Bozdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 19:26
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Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi, katıldığı bir YouTube programında babasının vefatını anlatmış ve sunucudan beklediği cümleyi duyamadığını söylemişti. Sunucu Ecem Dinçkal'ın o anda sessiz kalması sosyal medyada tepki çekti. Dinçkal bu tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Çelebi babasının vefatını anlatmıştı.

Çelebi babasının vefatını anlatmıştı.

NOW TV'nin iddialı yapımlarından Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi, katıldığı bir YouTube programında babasının vefatıyla ilgili duygusal anlarını paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu 'Babam 10 yıl önce rahmetli oldu' cümlesinin ardından kısa bir süre sessiz kalarak programın sunucusu Ecem Dinçkal'dan başsağlığı dilemesini bekledi ama beklediği karşılığı alamadı.

Çelebi sitemini espriyle dile getirdi.

Çelebi sitemini espriyle dile getirdi.

Bunun üzerine sitem eden Çelebi şu ifadeleri kullandı:

'Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin hani karşı taraf böyle senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir öyle bir şey almayınca, bunu diyene karşı taraf 'Allah rahmet eylesin' der.'

Kayda geçen bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve Ecem Dinçkal'ın 'Allah rahmet eylesin' dememesi tepki çekti.

Dinçkal sessiz kalma nedenini açıkladı.

Dinçkal sessiz kalma nedenini açıkladı.

Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Dinçkal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Söz konusu anda konuğumun sözünü kesmeden hikayesini tamamlamasını bekliyordum. Kendisi de o sessizliği bir espriye dönüştürdü ve birlikte güldük. Sohbetimizin devamında kendisine başsağlığı dileklerimi de ilettim. Ben de babamı kaybettim. Dolayısıyla bir insanın yaşadığı kaybın ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdenim. Bir insanın acıya ne kadar aşina olduğunu, o acıyı ne kadar yüksek sesle anlattığına bakarak ölçemezsiniz. Bu konu ile ilgili yanlış anlaşıldıysam ve aranızdan istemeden incittiğim birileri olduysa özür dilerim. Bununla beraber şahsıma yönelik hakaret ve kişilik haklarımı ihlal eden paylaşımlar hakkında gerekli hukuki yollara avukatım aracılığıyla başvuracağım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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