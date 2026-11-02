Yayında Hakan Çelebi'ye Başsağlığı Dilemediği İçin Tepki Çeken Ecem Dinçkal Sessizliğini Bozdu
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Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi, katıldığı bir YouTube programında babasının vefatını anlatmış ve sunucudan beklediği cümleyi duyamadığını söylemişti. Sunucu Ecem Dinçkal'ın o anda sessiz kalması sosyal medyada tepki çekti. Dinçkal bu tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çelebi babasının vefatını anlatmıştı.
Çelebi sitemini espriyle dile getirdi.
Dinçkal sessiz kalma nedenini açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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