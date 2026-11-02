Yayında Hakan Çelebi'ye Başsağlığı Dilemediği İçin Tepki Çeken Ecem Dinçkal Sessizliğini Bozdu

Bunun üzerine sitem eden Çelebi şu ifadeleri kullandı:

'Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin hani karşı taraf böyle senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir öyle bir şey almayınca, bunu diyene karşı taraf 'Allah rahmet eylesin' der.'

Kayda geçen bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve Ecem Dinçkal'ın 'Allah rahmet eylesin' dememesi tepki çekti.