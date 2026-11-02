article/comments
article/share
Haberler
TV
Babasını Kaybettiğini Anlatınca Beklediği Cümleyi Duyamadı: Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi Tepki Gösterdi!

Babasını Kaybettiğini Anlatınca Beklediği Cümleyi Duyamadı: Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi Tepki Gösterdi!

Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 10:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW'un sevilen dizisi Yeraltı'nda Paşa Hanoğlu karakterine hayat veren Hakan Çelebi, konuk olduğu bir YouTube programındaki sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sports Digitale'in G.O.A.T. programında Ecem Dinçkal'ın sorularını yanıtlayan genç oyuncunun babasının vefatından söz ettiği anlar, kısa sürede X'te elden ele dolaşmaya başladı. Çelebi'nin o sırada sunucuya yönelttiği sitem ise kesitin en çok konuşulan kısmı oldu.

Kaynak: Sports Digitale

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan Çelebi, futbol sahalarından Yeraltı'nın Paşa'sına uzanan yolculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Hakan Çelebi, futbol sahalarından Yeraltı'nın Paşa'sına uzanan yolculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Oyunculuğa adım atmadan önce futbol sahalarında ter döken ve Kocaelispor sevgisini her fırsatta dile getiren Hakan Çelebi, Özel Ders, Kopuk, Yabani ve Kaosun Anatomisi gibi yapımlarla kamera önünde kendine yer açtı. Bereketli Topraklar'da canlandırdığı Bekir Karahanlı'nın ardından NOW ekranlarının iddialı dizisi Yeraltı'na katılan oyuncu, Paşa Hanoğlu karakteriyle ekran başına kilitlenen izleyicilerin en sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Dizinin yeni sezonuyla birlikte popülaritesi giderek artan Çelebi, birkaç ay önce Karaca ile Beş Çayı'nda Aslıhan Doğan Turan'ın konuğu olarak futboldan oyunculuğa uzanan hikâyesini anlatmıştı. Hikâyesini o programda ayrıntılarıyla paylaşan oyuncunun babasıyla ilgili sözleri ise bu kez başka bir stüdyoda ve çok daha hassas bir anda gündeme geldi.

Hakan Çelebi, G.O.A.T.'ta babasının vefatını anlattıktan sonra sunucudan bir başsağlığı cümlesi bekledi.

Hakan Çelebi, G.O.A.T.'ta babasının vefatını anlattıktan sonra sunucudan bir başsağlığı cümlesi bekledi.

Sports Digitale'in YouTube kanalında 1 Kasım'da yayınlanan G.O.A.T. programının dokuzuncu bölümünde Ecem Dinçkal'ın karşısına geçen Hakan Çelebi, sohbetin bir anında babasını kaybettiğinden bahsetti. Sosyal medyada paylaşılan kesitte, bu sözlerin ardından sunucudan bir başsağlığı dileği gelmeyince oyuncu durumu geçiştirmek yerine açık açık dile getirmeyi seçti.

Yeraltı'nın Paşa'sı, 'Tamam seküler bir programsınız ama bunu diyene karşı taraf 'Allah rahmet eylesin' der' sözleriyle beklentisini hiç saklamadan ortaya koydu. Hakan Çelebi'nin babasının ne zaman hayatını kaybettiğine dair kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmazken, oyuncunun bu çıkışı X'te hızla yayılarak programın en çok konuşulan anı haline geldi.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın