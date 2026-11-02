Babasını Kaybettiğini Anlatınca Beklediği Cümleyi Duyamadı: Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi Tepki Gösterdi!

Oyunculuğa adım atmadan önce futbol sahalarında ter döken ve Kocaelispor sevgisini her fırsatta dile getiren Hakan Çelebi, Özel Ders, Kopuk, Yabani ve Kaosun Anatomisi gibi yapımlarla kamera önünde kendine yer açtı. Bereketli Topraklar'da canlandırdığı Bekir Karahanlı'nın ardından NOW ekranlarının iddialı dizisi Yeraltı'na katılan oyuncu, Paşa Hanoğlu karakteriyle ekran başına kilitlenen izleyicilerin en sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Dizinin yeni sezonuyla birlikte popülaritesi giderek artan Çelebi, birkaç ay önce Karaca ile Beş Çayı'nda Aslıhan Doğan Turan'ın konuğu olarak futboldan oyunculuğa uzanan hikâyesini anlatmıştı. Hikâyesini o programda ayrıntılarıyla paylaşan oyuncunun babasıyla ilgili sözleri ise bu kez başka bir stüdyoda ve çok daha hassas bir anda gündeme geldi.