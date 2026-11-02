Babasını Kaybettiğini Anlatınca Beklediği Cümleyi Duyamadı: Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi Tepki Gösterdi!
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NOW'un sevilen dizisi Yeraltı'nda Paşa Hanoğlu karakterine hayat veren Hakan Çelebi, konuk olduğu bir YouTube programındaki sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sports Digitale'in G.O.A.T. programında Ecem Dinçkal'ın sorularını yanıtlayan genç oyuncunun babasının vefatından söz ettiği anlar, kısa sürede X'te elden ele dolaşmaya başladı. Çelebi'nin o sırada sunucuya yönelttiği sitem ise kesitin en çok konuşulan kısmı oldu.
Kaynak: Sports Digitale
Hakan Çelebi, futbol sahalarından Yeraltı'nın Paşa'sına uzanan yolculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Hakan Çelebi, G.O.A.T.'ta babasının vefatını anlattıktan sonra sunucudan bir başsağlığı cümlesi bekledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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