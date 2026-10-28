Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik'in Eşinden Öpüşme Sahnesi İtirafı: O Bölümü Hiç İzlememiş
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Burak Çelik ve eşi Ece Çelik, Berfu Yenenler’in Talk Show Perileri programına konuk oldu. Ok mu Nok mu oyununda Ece Çelik’e, eşinin öpüşme sahnesi çekmesine nasıl baktığı soruldu. “İş olduğu için ok” diyen Ece Çelik, canının sıkıldığını saklamadı. Burak Çelik’in sahneyi önceden haber verdiğini anlatan Çelik, o bölümü hiç izlemediğini de açıkladı.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri
Oyuncu Burak Çelik'in eşi Ece Çelik, eşinin öpüşme sahnelerinde rol alması hakkında itiraflarda bulundu.
Burak Çelik sette öpüşeceğini haber verince eşi Ece Çelik "hiç yokmuş gibi" davranmış.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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