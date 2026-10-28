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Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik'in Eşinden Öpüşme Sahnesi İtirafı: O Bölümü Hiç İzlememiş

Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik'in Eşinden Öpüşme Sahnesi İtirafı: O Bölümü Hiç İzlememiş

yerli dizi Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 11:29
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Burak Çelik ve eşi Ece Çelik, Berfu Yenenler’in Talk Show Perileri programına konuk oldu. Ok mu Nok mu oyununda Ece Çelik’e, eşinin öpüşme sahnesi çekmesine nasıl baktığı soruldu. “İş olduğu için ok” diyen Ece Çelik, canının sıkıldığını saklamadı. Burak Çelik’in sahneyi önceden haber verdiğini anlatan Çelik, o bölümü hiç izlemediğini de açıkladı.

KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri

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Oyuncu Burak Çelik'in eşi Ece Çelik, eşinin öpüşme sahnelerinde rol alması hakkında itiraflarda bulundu.

Oyuncu Burak Çelik'in eşi Ece Çelik, eşinin öpüşme sahnelerinde rol alması hakkında itiraflarda bulundu.

Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Çelik, Berfu Yenenler'in sunduğu Talk Show Perileri programına birlikte konuk oldu. Sohbet boyunca evliliklerine dair samimi anlar paylaşan çiftin en çok konuşulan anı ise 'Ok mu Nok mu' oyununda yaşandı.

Ece Çelik'e, eşi Burak Çelik'in dizilerde öpüşme sahnesi çekmesine nasıl baktığı soruldu. Soruyu duyan Ece Çelik, işin bir parçası olduğu için onay verdi. Ancak bu onayın gönül rahatlığıyla verilmediğini de açıkça dile getirdi:

'İş olduğu için ok. Çok gönlüm rahat, harika falan demem, izlemem de ama mecburen ok.'

Sözlerinin devamında duygularını şöyle anlattı:

'Yani iş olduğu için ok, ne diyeyim. Canım sıkılır yani, senaryoda onu görünce bir canım sıkılır yani.'

Ece Çelik'in açık sözlü yanıtı, oyuncu eşlerine sık sık yöneltilen bu soruya getirdiği dürüst bakışla öne çıktı.

Burak Çelik sette öpüşeceğini haber verince eşi Ece Çelik "hiç yokmuş gibi" davranmış.

Burak Çelik sette öpüşeceğini haber verince eşi Ece Çelik "hiç yokmuş gibi" davranmış.

Berfu Yenenler sohbeti bir adım ileri taşıdı ve 'Sen ona haber verir misin? 'Aşkım ben bugün öpüşeceğim sette' diye?' sorusunu yöneltti.

Yanıt yine Ece Çelik'ten geldi. Burak Çelik'in bu durumu kendisine önceden söylediğini anlatan Çelik, o an verdiği tepkiyi de paylaştı:

'Oldu, yani söyledi. 'Hop' hemen hiç yokmuş gibi davrandım, devam ettim. O bölümü izlemedim, görmedim de.'

Meğer Ece Çelik, eşinin öpüşme sahnesinin yer aldığı bölümü bilerek izlememeyi tercih etmiş. Çiftin bu konudaki açık iletişimi ve Ece Çelik'in esprili ama net tavrı, programın en çok konuşulan kısmı oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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