Yeraltı'nın Volkan'ı Burak Çelik'in Eşinden Öpüşme Sahnesi İtirafı: O Bölümü Hiç İzlememiş

Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Çelik, Berfu Yenenler'in sunduğu Talk Show Perileri programına birlikte konuk oldu. Sohbet boyunca evliliklerine dair samimi anlar paylaşan çiftin en çok konuşulan anı ise 'Ok mu Nok mu' oyununda yaşandı.

Ece Çelik'e, eşi Burak Çelik'in dizilerde öpüşme sahnesi çekmesine nasıl baktığı soruldu. Soruyu duyan Ece Çelik, işin bir parçası olduğu için onay verdi. Ancak bu onayın gönül rahatlığıyla verilmediğini de açıkça dile getirdi:

'İş olduğu için ok. Çok gönlüm rahat, harika falan demem, izlemem de ama mecburen ok.'

Sözlerinin devamında duygularını şöyle anlattı:

'Yani iş olduğu için ok, ne diyeyim. Canım sıkılır yani, senaryoda onu görünce bir canım sıkılır yani.'

Ece Çelik'in açık sözlü yanıtı, oyuncu eşlerine sık sık yöneltilen bu soruya getirdiği dürüst bakışla öne çıktı.