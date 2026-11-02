İstanbul'da Sosyetenin Yeni Lüksü Belli Oldu: Çay İçmek İçin Kişi Başı 3 Bin 250 TL Veriyorlar

Çay saati pazartesiden cumartesiye 15.00-18.00, pazar günleri ise 17.00-19.00 arasında yapılıyor. Zemin kattaki bu konsept, son dönemde özellikle sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarla tanınır oldu.

İstanbul'da sosyete ve fenomen çevrelerinde artık sadece pahalı restoranlar ya da özel kahve mekanları değil, çay içmenin kendisi de bir statü göstergesi sayılıyor. Kahvehanede 10 TL civarında içilen bir bardak çayın karşısında, iki kişilik bir çay masasının hesabı 6 bin 500 TL'yi buluyor.