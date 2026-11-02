İstanbul'da Sosyetenin Yeni Lüksü Belli Oldu: Çay İçmek İçin Kişi Başı 3 Bin 250 TL Veriyorlar
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İstanbul'da sosyete ve sosyal medya fenomenleri arasında yeni bir lüks akımı dikkat çekiyor: Boğaz kıyısındaki bir otelin zemin kattaki çay saati konsepti, kişi başı 3 bin 250 TL'den başlayan fiyatıyla gündem oldu. Lüks restoranlarda yemek ve özel mekanlarda kahve artık yetmiyor, statü göstergesi olarak çay saati öne çıkıyor. Yılbaşına özel versiyonun fiyatı ise 4 bin 100 TL.
Sanat temalı çay saatinin kişi başı fiyatı KDV dahil 3 bin 250 TL.
Yılbaşı konseptli çay saati ise 20 Kasım'da başlıyor ve kişi başı 4 bin 100 TL'ye çıkıyor.
Haftanın her günü servis edilen çay saati, sosyal medyada yeni bir statü göstergesine dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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