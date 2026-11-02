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İstanbul'da Sosyetenin Yeni Lüksü Belli Oldu: Çay İçmek İçin Kişi Başı 3 Bin 250 TL Veriyorlar

İstanbul'da Sosyetenin Yeni Lüksü Belli Oldu: Çay İçmek İçin Kişi Başı 3 Bin 250 TL Veriyorlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 09:08
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İstanbul'da sosyete ve sosyal medya fenomenleri arasında yeni bir lüks akımı dikkat çekiyor: Boğaz kıyısındaki bir otelin zemin kattaki çay saati konsepti, kişi başı 3 bin 250 TL'den başlayan fiyatıyla gündem oldu. Lüks restoranlarda yemek ve özel mekanlarda kahve artık yetmiyor, statü göstergesi olarak çay saati öne çıkıyor. Yılbaşına özel versiyonun fiyatı ise 4 bin 100 TL.

Kaynak: Ufuk Özcan / TAKVİM

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Sanat temalı çay saatinin kişi başı fiyatı KDV dahil 3 bin 250 TL.

Sanat temalı çay saatinin kişi başı fiyatı KDV dahil 3 bin 250 TL.

Otelin küresel sanat programı 'Art in Resonance' kapsamında hazırlanan 'Sanat Temalı Çay Saati', sanatçı Lin Fanglu'nun 'She's Bestowed Love' adlı enstalasyonundan ilham alıyor. Renk, doku ve lezzet üzerinden sanatı gastronomiyle buluşturmayı hedefleyen konsept, kişi başı 3 bin 250 TL'den, KDV dahil fiyatla sunuluyor.

Yılbaşı konseptli çay saati ise 20 Kasım'da başlıyor ve kişi başı 4 bin 100 TL'ye çıkıyor.

Yılbaşı konseptli çay saati ise 20 Kasım'da başlıyor ve kişi başı 4 bin 100 TL'ye çıkıyor.

'Yeni Yıl Çay Saati' ise 20 Kasım'da başlıyor. Sıcak ve taze çörekler ile farklı aromalara sahip kış çaylarının servis edildiği bu özel versiyonda kişi başı ücret 4 bin 100 TL. Fiyata KDV dahil.

Sanat temalı seçeneğe göre 850 TL daha pahalı olan yılbaşı konsepti, Boğaz kıyısındaki çay saati rekabetinde çıtayı bir basamak daha yukarı taşıyor.

Haftanın her günü servis edilen çay saati, sosyal medyada yeni bir statü göstergesine dönüştü.

Haftanın her günü servis edilen çay saati, sosyal medyada yeni bir statü göstergesine dönüştü.

Çay saati pazartesiden cumartesiye 15.00-18.00, pazar günleri ise 17.00-19.00 arasında yapılıyor. Zemin kattaki bu konsept, son dönemde özellikle sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarla tanınır oldu.

İstanbul'da sosyete ve fenomen çevrelerinde artık sadece pahalı restoranlar ya da özel kahve mekanları değil, çay içmenin kendisi de bir statü göstergesi sayılıyor. Kahvehanede 10 TL civarında içilen bir bardak çayın karşısında, iki kişilik bir çay masasının hesabı 6 bin 500 TL'yi buluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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