Lamine Yamal'ın Annesi Sheila Ebana'nın İstanbul Turu: Baklava Yiyip Çay İçti

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Mücadelede iki asist yapan Lamine Yamal maçın oyuncusu seçilmiş, İstanbul'a geldiği andan itibaren de gündemin üst sıralarından inmemişti.

Maçın ardından sahne bu kez annesine geçti. Sheila Ebana, arkadaşlarıyla birlikte Eminönü'nün yolunu tuttu. Turun ilk durağı, yaklaşık 400 yıllık geçmişiyle tarihi yarımadanın en tanıdık siluetlerinden biri olan Yeni Cami oldu.

Tarihi yapıları yakından tanımak istediği belirtilen Ebana'nın gezi boyunca özel bir rehberle hareket ettiği, caminin yanı sıra İstanbul'un tarihi hakkında da ayrıntılı bilgi aldığı öğrenildi.