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Lamine Yamal'ın Annesi Sheila Ebana'nın İstanbul Turu: Baklava Yiyip Çay İçti

Lamine Yamal'ın Annesi Sheila Ebana'nın İstanbul Turu: Baklava Yiyip Çay İçti

İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 15:37
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından İstanbul turuna çıktı. Arkadaşlarıyla Eminönü'ne giden Ebana, tarihi Yeni Cami'yi özel bir rehber eşliğinde gezdi. Turun sonunda baklava ve çay molası veren Ebana, o anları sosyal medya hesabından Türk bayrağı simgesiyle paylaştı.

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Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana İstanbul'u gezdi.

Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana İstanbul'u gezdi.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Mücadelede iki asist yapan Lamine Yamal maçın oyuncusu seçilmiş, İstanbul'a geldiği andan itibaren de gündemin üst sıralarından inmemişti.

Maçın ardından sahne bu kez annesine geçti. Sheila Ebana, arkadaşlarıyla birlikte Eminönü'nün yolunu tuttu. Turun ilk durağı, yaklaşık 400 yıllık geçmişiyle tarihi yarımadanın en tanıdık siluetlerinden biri olan Yeni Cami oldu.

Tarihi yapıları yakından tanımak istediği belirtilen Ebana'nın gezi boyunca özel bir rehberle hareket ettiği, caminin yanı sıra İstanbul'un tarihi hakkında da ayrıntılı bilgi aldığı öğrenildi.

Gezinin ardından baklava ve çay molası verdi, paylaşımında Türk bayrağını kullandı.

Gezinin ardından baklava ve çay molası verdi, paylaşımında Türk bayrağını kullandı.

Tarihi mekanları gezdikten sonra mola veren Ebana, Türk mutfağının dünyaca bilinen lezzetlerinden baklavayı denedi, yanında da çay içti. Ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ebana'nın gönderisinde Türk bayrağı simgesine yer vermesi dikkat çekti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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