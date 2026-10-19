Lamine Yamal'ın Annesi Sheila Ebana'nın İstanbul Turu: Baklava Yiyip Çay İçti
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından İstanbul turuna çıktı. Arkadaşlarıyla Eminönü'ne giden Ebana, tarihi Yeni Cami'yi özel bir rehber eşliğinde gezdi. Turun sonunda baklava ve çay molası veren Ebana, o anları sosyal medya hesabından Türk bayrağı simgesiyle paylaştı.
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Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana İstanbul'u gezdi.
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Gezinin ardından baklava ve çay molası verdi, paylaşımında Türk bayrağını kullandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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