Yarım Kilosu 4 Bin Dolar: Çin'in En Ünlü Yeşil Çayı Longjing
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Çin'in doğusundaki Hangzhou'nun tepelerinde her bahar aynı heyecan yaşanıyor: Çiftçiler, ülkenin en saygın yeşil çaylarından Longjing için yılın ilk tomurcuklarını tek tek topluyor.
Ancak sahte ürünler ve makineleşme yüzünden gerçek Longjing'i bulmak giderek zorlaşıyor. BBC Travel, bu çayın peşine düşüp Hangzhou'nun çay köylerine gitti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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