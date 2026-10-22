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Yarım Kilosu 4 Bin Dolar: Çin'in En Ünlü Yeşil Çayı Longjing

Yarım Kilosu 4 Bin Dolar: Çin'in En Ünlü Yeşil Çayı Longjing

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 13:23
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Çin'in doğusundaki Hangzhou'nun tepelerinde her bahar aynı heyecan yaşanıyor: Çiftçiler, ülkenin en saygın yeşil çaylarından Longjing için yılın ilk tomurcuklarını tek tek topluyor.

Ancak sahte ürünler ve makineleşme yüzünden gerçek Longjing'i bulmak giderek zorlaşıyor. BBC Travel, bu çayın peşine düşüp Hangzhou'nun çay köylerine gitti.

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İmparatorun gözdesi "Ejderha Kuyusu"

İmparatorun gözdesi "Ejderha Kuyusu"

'Ejderha Kuyusu' anlamına gelen Longjing, Hangzhou'daki Batı Gölü'nü çevreleyen tepelerde yetişiyor. Efsaneye göre 18. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden İmparator Qianlong, çaydan o kadar etkilendi ki 18 çay çalısına imparatorluk statüsü verdi.

Bu çayda zamanlama en önemli kriter. En değerli yapraklar, mart ortasından nisan başına kadar süren yaklaşık iki haftalık dönemde toplanan ilk tomurcuklar. Hafif kestane aromalı bu 'mingqian' çaylarının 500 gramı 30 bin yuanı, yani yaklaşık 4 bin 400 doları bulabiliyor. Sonra toplanan yapraklar ise daha acı bir tat kazanıyor.

200 derecelik wokta çıplak elle

200 derecelik wokta çıplak elle

Toplanan yapraklar, 200 dereceye kadar ısınan dev woklarda elle kavruluyor. Dördüncü kuşak çiftçi Ge Xiaopeng'in babası Ge Zhenghua, ısıyı ve nemi hissedebilmek için bu işi eldivensiz yapıyor. Kavurma, yaprakların yeşil rengini koruyor ve onlara Longjing'in simgesi olan yassı, mızrak benzeri şekli veriyor.

Bugün pek çok çiftçi bu iş için makine kullanıyor, ancak Zhenghua'ya göre elle kavrulan çayın kokusu ve tatlılığı çok daha güçlü. Artan talep sahte ürünleri de beraberinde getirdi. Bu yüzden 'Batı Gölü Longjing' adı 168 kilometrekarelik bir bölgeyle sınırlandı ve gerçek ürünlere QR kodlu orijinallik etiketi verilmeye başlandı.

Tadı nasıl?

Tadı nasıl?

Çay eğitmeni Chen Yifang, Longjing'in aromasını baharda açan bezelye ya da bakla çiçeklerinin kokusuna benzetiyor: Hafif çiçeksi, biraz cevizimsi ve belli belirsiz tatlı. Ona göre siyah çay ya da kahve ne olduğunu hemen söylerken, Longjing'in karakterini keşfetmek için onunla biraz vakit geçirmek gerekiyor.

Çayın artan değeri sayesinde şehre göç eden gençlerin bir kısmı da köylere dönüp ailelerinin zanaatını öğreniyor. Hasadı yerinde görmek isteyenler için en iyi zaman mart ortası ile nisan başı arası. Çin Ulusal Çay Müzesi ve çevredeki çay köylerinde düzenlenen turlar, kavurma gösterileri ve tadımlar da bu deneyimi yaşamanın en kolay yolları arasında.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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