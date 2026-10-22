Yarım Kilosu 4 Bin Dolar: Çin'in En Ünlü Yeşil Çayı Longjing

Toplanan yapraklar, 200 dereceye kadar ısınan dev woklarda elle kavruluyor. Dördüncü kuşak çiftçi Ge Xiaopeng'in babası Ge Zhenghua, ısıyı ve nemi hissedebilmek için bu işi eldivensiz yapıyor. Kavurma, yaprakların yeşil rengini koruyor ve onlara Longjing'in simgesi olan yassı, mızrak benzeri şekli veriyor.

Bugün pek çok çiftçi bu iş için makine kullanıyor, ancak Zhenghua'ya göre elle kavrulan çayın kokusu ve tatlılığı çok daha güçlü. Artan talep sahte ürünleri de beraberinde getirdi. Bu yüzden 'Batı Gölü Longjing' adı 168 kilometrekarelik bir bölgeyle sınırlandı ve gerçek ürünlere QR kodlu orijinallik etiketi verilmeye başlandı.