Her İncirin İçinde Ölü Bir Eşek Arısı Var mı? Kulağa Şehir Efsanesi Gibi Geliyor Ama Değil
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İncir yerken hissettiğiniz o çıtır çıtır dokunun aslında bir eşek arısı olduğunu duydunuz mu? İnternette sık sık dolaşan bu iddia ilk bakışta bir şehir efsanesi gibi görünse de işin aslı biraz daha şaşırtıcı. İncirler, bal arılarıyla değil küçücük incir arılarıyla tozlaşıyor ve bu süreçte arıların bir kısmı meyvenin içinde can veriyor.
Peki bu, yediğiniz her incirde bir böcek olduğu anlamına mı geliyor?
Merak etmeyin, hepsini tek tek anlattık.
İncir aslında bir meyve değil, içine kapanmış bir çiçek.
Arı hangi incire girdiğine göre ya ürüyor ya da hayatını kaybediyor.
Peki inciri yemeye devam etmeli miyiz? Kesinlikle evet.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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