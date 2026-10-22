Her İncirin İçinde Ölü Bir Eşek Arısı Var mı? Kulağa Şehir Efsanesi Gibi Geliyor Ama Değil

İncir yerken hissettiğiniz o çıtır çıtır dokunun aslında bir eşek arısı olduğunu duydunuz mu? İnternette sık sık dolaşan bu iddia ilk bakışta bir şehir efsanesi gibi görünse de işin aslı biraz daha şaşırtıcı. İncirler, bal arılarıyla değil küçücük incir arılarıyla tozlaşıyor ve bu süreçte arıların bir kısmı meyvenin içinde can veriyor.

Peki bu, yediğiniz her incirde bir böcek olduğu anlamına mı geliyor?

Merak etmeyin, hepsini tek tek anlattık.