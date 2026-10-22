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Her İncirin İçinde Ölü Bir Eşek Arısı Var mı? Kulağa Şehir Efsanesi Gibi Geliyor Ama Değil

Her İncirin İçinde Ölü Bir Eşek Arısı Var mı? Kulağa Şehir Efsanesi Gibi Geliyor Ama Değil

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 10:16
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İncir yerken hissettiğiniz o çıtır çıtır dokunun aslında bir eşek arısı olduğunu duydunuz mu? İnternette sık sık dolaşan bu iddia ilk bakışta bir şehir efsanesi gibi görünse de işin aslı biraz daha şaşırtıcı. İncirler, bal arılarıyla değil küçücük incir arılarıyla tozlaşıyor ve bu süreçte arıların bir kısmı meyvenin içinde can veriyor. 

Peki bu, yediğiniz her incirde bir böcek olduğu anlamına mı geliyor? 

Merak etmeyin, hepsini tek tek anlattık.

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İncir aslında bir meyve değil, içine kapanmış bir çiçek.

İncir aslında bir meyve değil, içine kapanmış bir çiçek.

Her ne kadar meyve olarak bilinse de incir teknik olarak ters dönmüş bir çiçek. Çiçekleri dışarıda değil, kesesinin içinde açıyor. Bu yüzden rüzgarın ya da bal arılarının onu tozlaştırması mümkün değil. Polenin çiçeğe ulaşabilmesi için bir canlının bizzat incirin içine girmesi gerekiyor. 

İşte bu görevi üstlenen de incir arıları. İncir ve incir arısı üremek için birbirine muhtaç; biyolojide iki türün birbirine fayda sağladığı bu ilişkiye mutualizm deniyor.

Arı hangi incire girdiğine göre ya ürüyor ya da hayatını kaybediyor.

Arı hangi incire girdiğine göre ya ürüyor ya da hayatını kaybediyor.

Genç bir incir ağacı, polen üreten ama yenmeyen erkek incirler, yani 'ilek' denen meyveler verir. Bunun yanında kendi kesesinde çiçek açan dişi incirler de oluşur. Dişi arılar üremek için incirin ucundaki daracık delikten içeri sürünür. Arı erkek incire girerse yumurtalarını bırakır ve ölür. Yumurtalardan önce kanatsız ve kör erkek arılar çıkar, dişilerle çiftleşip incirden dışarıya bir tünel kazarlar. Polene bulanmış dişi arılar da uçup döngüyü yeniden başlatır. Dişi incire giren arı ise yumurtlayamaz ve açlıktan ölür. Ama bu arada taşıdığı polenle içerideki çiçekleri tozlaştırır ve incir kısa sürede olgunlaşır.

Peki inciri yemeye devam etmeli miyiz? Kesinlikle evet.

Peki inciri yemeye devam etmeli miyiz? Kesinlikle evet.

Teknik olarak her incirde en az bir ölü arı bulunduğu söyleniyor. Ancak siz inciri ısırdığınızda o arıdan geriye bir şey kalmıyor. İncir, fisin adı verilen özel bir enzim üretiyor. Bu enzim arının vücudunu parçalıyor ve bitkinin emdiği proteine dönüştürüyor. 

Yani yiyeceğiniz incirde ne canlı bir arı var ne de arının kabuğu. İncir yerken hissettiğiniz o çıtır çıtır dokunun sebebi de arı ya da arı yumurtası değil, incirin çekirdekleri. Tozlaşma süreci açısından incir yemek tamamen güvenli.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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