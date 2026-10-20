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Van'da Bir Doktor Tek Ağaçta 4 Farklı Tropikal Meyve Yetiştirdi

Van'da Bir Doktor Tek Ağaçta 4 Farklı Tropikal Meyve Yetiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 11:18
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Van'da bir hastanede görev yapan doktor, mesai dışındaki zamanını 300 metrekarelik bahçesinde geçiriyor. Aşı yöntemleriyle farklı meyve türlerini aynı ağaçta buluşturan doktor, bir erik ağacından dört çeşit erik, bir kiraz ağacından ise üç farklı kiraz elde etti. Bahçede goji berry, altın çilek ve pepino gibi egzotik türler de yetişiyor.

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Hobi olarak başlayan bahçe çalışması, zamanla aşı yöntemleriyle çok türlü ağaçlara dönüştü.

Hobi olarak başlayan bahçe çalışması, zamanla aşı yöntemleriyle çok türlü ağaçlara dönüştü.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Mehmet Tatlı, Edremit ilçesindeki evinin 300 metrekarelik bahçesinde sıra dışı bir üretim yapıyor. İnternetten yaptığı araştırmalarla başlayan merakı deneme yanılma yoluyla gelişti ve bahçe zamanla botanik bahçesini andıran bir görünüm kazandı.

Tatlı, aşı yöntemleriyle farklı türleri aynı ağaçta bir araya getirdiğini belirtiyor. Bir erik ağacında dört çeşit erik, bir kiraz ağacında ise beyaz, Napolyon ve kirtik olmak üzere üç farklı kiraz türü elde etti.

Paraguay şeftalisi aşısı ve egzotik türler, bahçedeki dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.

Paraguay şeftalisi aşısı ve egzotik türler, bahçedeki dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.

Paraguay şeftalisini erik ve kayısı ağaçlarına aşıladığını söyleyen Tatlı, kayısı ağacının bir dalının şu anda Paraguay şeftalisi verdiğini aktarıyor. Sarmaşık güle yapılan normal gül aşısı da başarıyla tuttu.

Bahçedeki egzotik türler arasında goji berry, altın çilek ve pepino bulunuyor. Goji berry üç ayrı çeşidiyle Van'ın iklimine uyum sağlarken altın çilek aromatik yapısıyla öne çıkıyor. Tadı kavunu andıran pepino ise zaman zaman meyve veriyor.

Egzotik türlerin yanı sıra yerel meyveler de bahçede bir arada yetişiyor ve hasat komşularla paylaşılıyor.

Egzotik türlerin yanı sıra yerel meyveler de bahçede bir arada yetişiyor ve hasat komşularla paylaşılıyor.

Bahçede incir ağacı meyve verdi, Trabzon hurması ve kivi fidanları tuttu ancak henüz meyve vermedi. Kestane de bölgenin iklimine uyum sağladı. Bunların yanı sıra pavlonya, karadut, elma, armut, ayva, vişne, iğde, badem, kayısı ve erik gibi geleneksel türler de yetiştiriliyor.

Tek bir kökten gelişerek duvarın tamamını kaplayan üzüm ise yüksek verim veriyor ve ağızda çiçek kokusu bırakıyor. Tatlı, bu üzümleri komşularıyla ve yoldan geçen vatandaşlarla paylaştığını ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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