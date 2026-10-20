Van'da Bir Doktor Tek Ağaçta 4 Farklı Tropikal Meyve Yetiştirdi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Mehmet Tatlı, Edremit ilçesindeki evinin 300 metrekarelik bahçesinde sıra dışı bir üretim yapıyor. İnternetten yaptığı araştırmalarla başlayan merakı deneme yanılma yoluyla gelişti ve bahçe zamanla botanik bahçesini andıran bir görünüm kazandı.

Tatlı, aşı yöntemleriyle farklı türleri aynı ağaçta bir araya getirdiğini belirtiyor. Bir erik ağacında dört çeşit erik, bir kiraz ağacında ise beyaz, Napolyon ve kirtik olmak üzere üç farklı kiraz türü elde etti.