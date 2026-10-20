Van'da Bir Doktor Tek Ağaçta 4 Farklı Tropikal Meyve Yetiştirdi
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Van'da bir hastanede görev yapan doktor, mesai dışındaki zamanını 300 metrekarelik bahçesinde geçiriyor. Aşı yöntemleriyle farklı meyve türlerini aynı ağaçta buluşturan doktor, bir erik ağacından dört çeşit erik, bir kiraz ağacından ise üç farklı kiraz elde etti. Bahçede goji berry, altın çilek ve pepino gibi egzotik türler de yetişiyor.
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Hobi olarak başlayan bahçe çalışması, zamanla aşı yöntemleriyle çok türlü ağaçlara dönüştü.
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Paraguay şeftalisi aşısı ve egzotik türler, bahçedeki dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.
Egzotik türlerin yanı sıra yerel meyveler de bahçede bir arada yetişiyor ve hasat komşularla paylaşılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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