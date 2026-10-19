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Güzelliğine Aldanıp Diktikleri Ağaç Felakete Yol Açtı: Fark Edilmese İş İşten Geçiyordu

Güzelliğine Aldanıp Diktikleri Ağaç Felakete Yol Açtı: Fark Edilmese İş İşten Geçiyordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 14:44
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde süs bitkisi olarak dikilen turuncu çiçekli bir ağaç, doğal alanlara hızla yayılıyor. Afrika lale ağacı olarak bilinen türün çiçeklerinin yerli arılar için zehirli olduğu belirtiliyor. Bu ağaç yüzünden arı nüfusunun düşmesi doğaya büyük zarara neden oluyor. Ağaç eyalette artık kontrol altına alınması gereken istilacı bitkiler arasında sayılıyor.

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Kaynak: Business Queensland

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Tropikal Afrika kökenli ağaç, Queensland'de süs bitkisi olarak yetiştirildikten sonra doğal alanlara yayıldı.

Tropikal Afrika kökenli ağaç, Queensland'de süs bitkisi olarak yetiştirildikten sonra doğal alanlara yayıldı.

Bilimsel adı Spathodea campanulata olan Afrika lale ağacı, tropikal Afrika'ya özgü, çok hızlı büyüyen bir tür. Boyu 24 metreye kadar çıkabiliyor. Queensland'de turuncu çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak yaygın biçimde dikildi.

Zamanla ağaç, dere kenarlarına, su kıyısındaki bitki örtüsüne ve bozulmuş yağmur ormanlarına yayıldı. Tohumları rüzgar ve su ile taşınıyor, ağaç ayrıca kök sürgünleriyle de çoğalıyor. Bahçe atıklarının doğaya bırakılması da yayılmayı hızlandırıyor. Tek bir ağaç bile yeni bir istilanın başlangıcı olabiliyor.

Çiçeklerdeki toksik bileşikler yerli iğnesiz arıların ölümlerine yol açıyor.

Çiçeklerdeki toksik bileşikler yerli iğnesiz arıların ölümlerine yol açıyor.

Queensland yönetimi, ağacın çiçeklerinin yerli iğnesiz arılar için zehirli olduğunu belirtiyor. Arılar yerli bitkileri tozlaştırdığı için bu durum doğal yenilenmeyi de olumsuz etkiliyor.

Brezilya'da yapılan bir çalışmada Federal Bahia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, üç ağaçtan topladıkları 86 çiçekte toplam 104 ölü böcek buldu. Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 98'i arılar ve yakın akrabalarının bulunduğu Hymenoptera takımındandı. Yazarlar, çiçeklerin böceklere öldürücü etkisi olabilecek toksik bileşikler içerdiğini öne sürerek ağacın bahçelere, kamusal alanlara ve arı kovanlarının yakınına dikilmemesini öneriyor.

Queensland, ağacı kategori 3 kısıtlı istilacı bitki olarak sınıflandırdı ve satışını yasakladı.

Queensland, ağacı kategori 3 kısıtlı istilacı bitki olarak sınıflandırdı ve satışını yasakladı.

Queensland Biyogüvenlik Yasası kapsamında Afrika lale ağacı kategori 3 kısıtlı istilacı bitki olarak sınıflandırılıyor. Bu statü nedeniyle bitkinin verilmesi, satılması ve çevreye salınması yasak. Kurallara uymayanlara ceza uygulanabiliyor.

Yetkililer, özellikle doğal alanlara yakın bölgelerdeki ağaçların sökülmesini öneriyor. Fiziksel olarak kazıp çıkarmanın yanı sıra en etkili yöntemin herbisit uygulaması olduğu belirtiliyor. Peyzaj çalışmalarında ise zararsız yerli alternatifler olarak black bean, wheel of fire ve flame tree türleri öneriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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