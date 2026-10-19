Güzelliğine Aldanıp Diktikleri Ağaç Felakete Yol Açtı: Fark Edilmese İş İşten Geçiyordu
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde süs bitkisi olarak dikilen turuncu çiçekli bir ağaç, doğal alanlara hızla yayılıyor. Afrika lale ağacı olarak bilinen türün çiçeklerinin yerli arılar için zehirli olduğu belirtiliyor. Bu ağaç yüzünden arı nüfusunun düşmesi doğaya büyük zarara neden oluyor. Ağaç eyalette artık kontrol altına alınması gereken istilacı bitkiler arasında sayılıyor.
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Kaynak: Business Queensland
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Tropikal Afrika kökenli ağaç, Queensland'de süs bitkisi olarak yetiştirildikten sonra doğal alanlara yayıldı.
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Çiçeklerdeki toksik bileşikler yerli iğnesiz arıların ölümlerine yol açıyor.
Queensland, ağacı kategori 3 kısıtlı istilacı bitki olarak sınıflandırdı ve satışını yasakladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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