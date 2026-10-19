Güzelliğine Aldanıp Diktikleri Ağaç Felakete Yol Açtı: Fark Edilmese İş İşten Geçiyordu

Bilimsel adı Spathodea campanulata olan Afrika lale ağacı, tropikal Afrika'ya özgü, çok hızlı büyüyen bir tür. Boyu 24 metreye kadar çıkabiliyor. Queensland'de turuncu çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak yaygın biçimde dikildi.

Zamanla ağaç, dere kenarlarına, su kıyısındaki bitki örtüsüne ve bozulmuş yağmur ormanlarına yayıldı. Tohumları rüzgar ve su ile taşınıyor, ağaç ayrıca kök sürgünleriyle de çoğalıyor. Bahçe atıklarının doğaya bırakılması da yayılmayı hızlandırıyor. Tek bir ağaç bile yeni bir istilanın başlangıcı olabiliyor.