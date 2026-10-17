Çölü Durdurmak İçin Dev "Ağaç Duvarı" Yapmak İstediler: Hayal Kırıklığına Uğradılar

BM Çevre Programı (UNEP), tek parça bir duvar yerine 'ekolojik mozaik' adı verilen, yeşil alanlardan oluşan bir yapıyı savunuyor. Senegal ve Etiyopya'daki kazanımlar bildiriliyor, ancak bilim insanları bunların ne kadarının ağaçlandırmadan, ne kadarının hava koşullarındaki değişimden kaynaklandığını sorguluyor. Wageningen Üniversitesi'nden Annah Zhu, Senegal'deki iyileşmenin önemli bir kısmının hava koşullarıyla açıklanabileceğini savunuyor.

Geleneksel otlatmayı kısıtlayan veya ortak alanlara yeni denetimler getiren projeler ise yerel direnişle karşılaştı. Uzmanlara göre projelerin başarısı yalnızca dikilen fidan sayısıyla değil, ağaçların hayatta kalma oranı, biyolojik çeşitlilik ve yerel halkın gelirindeki artışla ölçülmeli. Yerel topluluğun araziyi korumak için ekonomik bir nedeni olması gerekiyor.