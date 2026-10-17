Çölü Durdurmak İçin Dev "Ağaç Duvarı" Yapmak İstediler: Hayal Kırıklığına Uğradılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Afrika Birliği, 2007'de Sahra'nın güneye yayılmasını durdurmak için Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e uzanan 8.000 kilometrelik bir ağaç kuşağı planladı. Proje kapsamında 11 Sahel ülkesinde 100 milyon hektar arazinin iyileştirilmesi ve yaklaşık 30 milyar dolar harcama öngörülüyordu.
Detaylar 👇
Kaynak: FT
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölçüm yöntemine göre rehabilitasyon oranı yüzde 4 ile yüzde 20 arasında kaldı ve 2030 hedeflerine ulaşmak mümkün görünmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nijer'de çiftçilerin köklerden çıkan sürgünleri koruyarak ağaçları yeniden büyütmesi dikkat çeken bir örnek oldu.
Uzmanlar, tek parça duvar yerine ekolojik mozaiği ve yerel halkın ekonomik çıkarını öne çıkarıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın