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Çölü Durdurmak İçin Dev "Ağaç Duvarı" Yapmak İstediler: Hayal Kırıklığına Uğradılar

Çölü Durdurmak İçin Dev "Ağaç Duvarı" Yapmak İstediler: Hayal Kırıklığına Uğradılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 22:58
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Afrika Birliği, 2007'de Sahra'nın güneye yayılmasını durdurmak için Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e uzanan 8.000 kilometrelik bir ağaç kuşağı planladı. Proje kapsamında 11 Sahel ülkesinde 100 milyon hektar arazinin iyileştirilmesi ve yaklaşık 30 milyar dolar harcama öngörülüyordu.

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Kaynak: FT

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Ölçüm yöntemine göre rehabilitasyon oranı yüzde 4 ile yüzde 20 arasında kaldı ve 2030 hedeflerine ulaşmak mümkün görünmüyor.

Ölçüm yöntemine göre rehabilitasyon oranı yüzde 4 ile yüzde 20 arasında kaldı ve 2030 hedeflerine ulaşmak mümkün görünmüyor.

Uzmanlara göre Büyük Yeşil Duvar'ın 2030 hedeflerine ulaşması mümkün görünmüyor. Ölçüm yöntemine bağlı olarak rehabilitasyon oranı yüzde 4 ile yüzde 20 arasında değişiyor.

Taahhüt edilen kaynağın yalnızca yaklaşık 2,5 milyar doları fiilen kullandırıldı. Çad'da AB fonlarının uluslararası sivil toplum kuruluşları üzerinden aktarılması izlemeyi zorlaştırdı. Cibuti'de bir kurum ise beklenen finansmanın yaklaşık yüzde 10'unu alabildi.

Nijer'de çiftçilerin köklerden çıkan sürgünleri koruyarak ağaçları yeniden büyütmesi dikkat çeken bir örnek oldu.

Nijer'de çiftçilerin köklerden çıkan sürgünleri koruyarak ağaçları yeniden büyütmesi dikkat çeken bir örnek oldu.

Avustralyalı uzman Tony Rinaudo'nun yaygınlaştırdığı yöntemde çiftçiler, toprak altındaki köklerden çıkan sürgünleri koruyup budayarak ağaçları yeniden büyütüyor. Yönteme bağlı olarak yaklaşık 6 milyon hektar arazinin canlandığı tahmin ediliyor.

Tahoua bölgesinde 2023'ten bu yana 18.000 hektar rehabilite edildi. Uzmanlar, yerel toplulukların dış finansmana bağımlı olmadan yöntemi kendi imkanlarıyla yaydığını belirtiyor.

Uzmanlar, tek parça duvar yerine ekolojik mozaiği ve yerel halkın ekonomik çıkarını öne çıkarıyor.

Uzmanlar, tek parça duvar yerine ekolojik mozaiği ve yerel halkın ekonomik çıkarını öne çıkarıyor.

BM Çevre Programı (UNEP), tek parça bir duvar yerine 'ekolojik mozaik' adı verilen, yeşil alanlardan oluşan bir yapıyı savunuyor. Senegal ve Etiyopya'daki kazanımlar bildiriliyor, ancak bilim insanları bunların ne kadarının ağaçlandırmadan, ne kadarının hava koşullarındaki değişimden kaynaklandığını sorguluyor. Wageningen Üniversitesi'nden Annah Zhu, Senegal'deki iyileşmenin önemli bir kısmının hava koşullarıyla açıklanabileceğini savunuyor.

Geleneksel otlatmayı kısıtlayan veya ortak alanlara yeni denetimler getiren projeler ise yerel direnişle karşılaştı. Uzmanlara göre projelerin başarısı yalnızca dikilen fidan sayısıyla değil, ağaçların hayatta kalma oranı, biyolojik çeşitlilik ve yerel halkın gelirindeki artışla ölçülmeli. Yerel topluluğun araziyi korumak için ekonomik bir nedeni olması gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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