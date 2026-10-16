Kıyamet Buzulu Durdurulamıyor: Çöktüğünde Şehirleri Sular Altında Bırakacak

Araştırmacılar, şu anda Antarktika'nın bu bölgesindeki buz kaybına en fazla katkıyı yapan Thwaites ve komşusu Pine Island buzulları için üç bağımsız bilgisayar modeli çalıştırdı. Modellerde iklim değişikliğinin tetiklediği okyanus kaynaklı erime etkisi her iki buzulun altında tamamen devre dışı bırakıldı.

Pine Island Buzulu beklendiği gibi tepki verdi: erime durdu, buz tabakası kalınlaşmaya başladı ve 20. yüzyılın ilk yarısındaki konumuna doğru yeniden ilerledi. Thwaites ise okyanus erimesi sıfırlanmış olsa bile buz kaybetmeye devam etti. Buzul inceldikçe kayıp oranı zaman içinde yavaşladı.