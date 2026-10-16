Kıyamet Buzulu Durdurulamıyor: Çöktüğünde Şehirleri Sular Altında Bırakacak
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Batı Antarktika'da bulunan ve 'Kıyamet Buzulu' olarak bilinen Thwaites Buzulu hakkında yeni bir araştırma yayımlandı. Britanya Antarktika Araştırmaları Kurumu (BAS) öncülüğündeki çalışmaya göre buzul, okyanuslar soğusa bile en az önümüzdeki 150 yıl boyunca buz kaybetmeye devam edecek. Buzulun tamamen çökmesi ise küresel deniz seviyesini tahminen 65 santimetre yükselterek deniz kıyısındaki şehirlerde milyarlarca dolarlık kayıplara neden olabilir.
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Kaynak: Euronews
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Bu yaz dünya okyanusları kaydedilen en yüksek günlük sıcaklığa ulaşsa da araştırma, soğuma senaryosunda bile erimenin süreceğini gösteriyor.
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Üç bağımsız bilgisayar modeliyle yapılan deneyde Pine Island Buzulu kalınlaşırken Thwaites Buzulu erimeyi sürdürdü.
Buzulun tamamen çökmesi deniz seviyesini 65 santimetre yükseltebilir, bu da milyonlarca kişiyi kıyı taşkınlarıyla karşı karşıya bırakabilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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