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Kıyamet Buzulu Durdurulamıyor: Çöktüğünde Şehirleri Sular Altında Bırakacak

Kıyamet Buzulu Durdurulamıyor: Çöktüğünde Şehirleri Sular Altında Bırakacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 14:03
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Batı Antarktika'da bulunan ve 'Kıyamet Buzulu' olarak bilinen Thwaites Buzulu hakkında yeni bir araştırma yayımlandı. Britanya Antarktika Araştırmaları Kurumu (BAS) öncülüğündeki çalışmaya göre buzul, okyanuslar soğusa bile en az önümüzdeki 150 yıl boyunca buz kaybetmeye devam edecek. Buzulun tamamen çökmesi ise küresel deniz seviyesini tahminen 65 santimetre yükselterek deniz kıyısındaki şehirlerde milyarlarca dolarlık kayıplara neden olabilir.

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Kaynak: Euronews

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Bu yaz dünya okyanusları kaydedilen en yüksek günlük sıcaklığa ulaşsa da araştırma, soğuma senaryosunda bile erimenin süreceğini gösteriyor.

Bu yaz dünya okyanusları kaydedilen en yüksek günlük sıcaklığa ulaşsa da araştırma, soğuma senaryosunda bile erimenin süreceğini gösteriyor.

Bu yaz dünya okyanusları şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük sıcaklık seviyesine ulaştı. Kutup bölgeleri dışındaki deniz yüzeyleri 22 Ağustos'ta ortalama 21,1°C ölçüldü. Pasifik'te El Niño'nun güçlenmeye devam ettiği bir dönemde sıcaklıkların kısa vadede belirgin biçimde düşmesi beklenmiyor.

Ancak Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan çalışma, bilim insanlarının öngörebildiği en uç okyanus soğuma koşullarında bile Thwaites Buzulu'nun buz kaybetmeye devam edeceğini ortaya koyuyor.

Üç bağımsız bilgisayar modeliyle yapılan deneyde Pine Island Buzulu kalınlaşırken Thwaites Buzulu erimeyi sürdürdü.

Üç bağımsız bilgisayar modeliyle yapılan deneyde Pine Island Buzulu kalınlaşırken Thwaites Buzulu erimeyi sürdürdü.

Araştırmacılar, şu anda Antarktika'nın bu bölgesindeki buz kaybına en fazla katkıyı yapan Thwaites ve komşusu Pine Island buzulları için üç bağımsız bilgisayar modeli çalıştırdı. Modellerde iklim değişikliğinin tetiklediği okyanus kaynaklı erime etkisi her iki buzulun altında tamamen devre dışı bırakıldı.

Pine Island Buzulu beklendiği gibi tepki verdi: erime durdu, buz tabakası kalınlaşmaya başladı ve 20. yüzyılın ilk yarısındaki konumuna doğru yeniden ilerledi. Thwaites ise okyanus erimesi sıfırlanmış olsa bile buz kaybetmeye devam etti. Buzul inceldikçe kayıp oranı zaman içinde yavaşladı.

Buzulun tamamen çökmesi deniz seviyesini 65 santimetre yükseltebilir, bu da milyonlarca kişiyi kıyı taşkınlarıyla karşı karşıya bırakabilir.

Buzulun tamamen çökmesi deniz seviyesini 65 santimetre yükseltebilir, bu da milyonlarca kişiyi kıyı taşkınlarıyla karşı karşıya bırakabilir.

BAS'ta buzul bilimci ve makalenin başyazarı Dr. Rosie Williams, sonuçların geçmişten gelen okyanus kaynaklı erime değişimlerinin Thwaites'i kaçınılmaz bir gelecekteki buz kaybına mahkum ettiğini gösterdiğini belirtiyor. Williams, bu kaybın yalnızca okyanusu soğutarak geri alınamayacağını vurguluyor. Buzulun tamamen çökmesi halinde deniz seviyesinin tahminen 65 cm yükseleceği, deniz seviyesindeki her 1 cm'lik artışın ise dünyada yaklaşık 6 milyon kişiyi daha kıyı taşkınlarıyla karşı karşıya bıraktığı ifade ediliyor.

Ek yazar Prof. Paul Holland ise buzulun 1940'larda geri çekilmeye başladığını, okyanus ısınmasının bu süreçte başlıca etken haline geldiğini söylüyor. Araştırmacılar, sera gazı emisyonları azaltılmazsa buz kaybının daha da ağırlaşacağı uyarısında bulunuyor ve Antarktika'nın diğer büyük buzullarının da geri döndürülemez bir sürece girip girmediğini henüz bilmediklerini belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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