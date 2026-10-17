Kaybolan Köpekbalığı Şehrin Elçisi Oldu: 1 Milyondan Fazla Kişi Görmeye Geldi

Ulusal Balıkçılık Bilimi Enstitüsü'nden Kim Hyun Woo, hayvanın genel olarak sağlıklı olduğunu ancak beslenmediğini söyledi. Su sıcaklığının kasım sonuna doğru hayvanın hayatta kalamayacağı seviyeye düşeceği belirtiliyor.

Köpekbalığı şu ana kadar kanaldan ayrılmış değil.