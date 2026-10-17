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Kaybolan Köpekbalığı Şehrin Elçisi Oldu: 1 Milyondan Fazla Kişi Görmeye Geldi

Kaybolan Köpekbalığı Şehrin Elçisi Oldu: 1 Milyondan Fazla Kişi Görmeye Geldi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 21:20
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Güney Kore'nin Busan kentindeki bir su parkı kanalına giren yaklaşık 3 metre boyundaki dişi köpekbalığı, 18 Eylül'den bu yana bulunduğu yerden ayrılamıyor. Bukangi adı verilen hayvanı görmek için bir milyondan fazla kişi parka geldi.

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Bukangi adı verilen köpekbalığı 18 Eylül'de fark edildi ve kurtarma girişimine rağmen kanaldan ayrılmadı.

Bukangi adı verilen köpekbalığı 18 Eylül'de fark edildi ve kurtarma girişimine rağmen kanaldan ayrılmadı.

Yaklaşık 3 metre boyundaki dişi köpekbalığı, Güney Kore'nin Busan kentindeki Bukhang Su Parkı'nın kanalında bulunuyor. Bulunduğu yere atfen Bukangi adı verilen hayvan, 18 Eylül'de fark edildi. Yetkililer 29 Eylül'de kurtarma girişiminde bulundu ancak hayvan kanaldan ayrılmadı.

Köpekbalığının 20 yaşın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, ses, ışık ve insan hareketliliği nedeniyle yönünü kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.

Köpekbalığı kısa sürede şehrin gözdesi oldu, fahri elçi ilan edildi ve özel ürünlere konu oldu.

Köpekbalığı kısa sürede şehrin gözdesi oldu, fahri elçi ilan edildi ve özel ürünlere konu oldu.

Bukangi'yi görmek için bir milyondan fazla kişi parka geldi. Hayvan, şehrin fahri elçisi ilan edildi.

Bir içki üreticisi köpekbalığı temalı özel seri şişe çıkardı. Bir beyzbol takımı ise Bukangi temalı anahtarlık yayımladı.

Uzmana göre köpekbalığı genel olarak sağlıklı ancak beslenmiyor.

Uzmana göre köpekbalığı genel olarak sağlıklı ancak beslenmiyor.

Ulusal Balıkçılık Bilimi Enstitüsü'nden Kim Hyun Woo, hayvanın genel olarak sağlıklı olduğunu ancak beslenmediğini söyledi. Su sıcaklığının kasım sonuna doğru hayvanın hayatta kalamayacağı seviyeye düşeceği belirtiliyor.

Köpekbalığı şu ana kadar kanaldan ayrılmış değil.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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