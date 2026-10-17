Kaybolan Köpekbalığı Şehrin Elçisi Oldu: 1 Milyondan Fazla Kişi Görmeye Geldi
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Güney Kore'nin Busan kentindeki bir su parkı kanalına giren yaklaşık 3 metre boyundaki dişi köpekbalığı, 18 Eylül'den bu yana bulunduğu yerden ayrılamıyor. Bukangi adı verilen hayvanı görmek için bir milyondan fazla kişi parka geldi.
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Bukangi adı verilen köpekbalığı 18 Eylül'de fark edildi ve kurtarma girişimine rağmen kanaldan ayrılmadı.
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Köpekbalığı kısa sürede şehrin gözdesi oldu, fahri elçi ilan edildi ve özel ürünlere konu oldu.
Uzmana göre köpekbalığı genel olarak sağlıklı ancak beslenmiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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