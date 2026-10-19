Yeri Herkesten Saklanıyor: 4 Bin 850 Yaşındaki Ağacın Sırrı Ortaya Çıktı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki White Dağları'nda, Mısır piramitlerinden bile eski bir canlı hala ayakta duruyor. Adını Kutsal Kitap'ta 969 yaşında öldüğü anlatılan Metuşelah'tan alan çam ağacı, yaklaşık 4 bin 850 yaşıyla bilinen en yaşlı klonal olmayan ağaç olarak kabul ediliyor.
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Kaynak: History
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Methuselah adlı çam, Kaliforniya'daki Inyo Ulusal Ormanı'nda bulunuyor ve tam konumu turistlerden korunmak için gizli tutuluyor.
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Ağacın yaşı, gövdesine zarar vermeden alınan küçük örneklerdeki halka desenleri incelenerek hesaplanıyor.
Yüksek rakımın soğuk ve kurak koşulları ağacı çok yavaş büyütürken uzun ömrünün de anahtarı oluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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