Yeri Herkesten Saklanıyor: 4 Bin 850 Yaşındaki Ağacın Sırrı Ortaya Çıktı

Latince adı Pinus longaeva olan Methuselah, Kaliforniya'nın doğusundaki White Dağları'nda, Inyo Ulusal Ormanı içinde yer alıyor. ABD Orman Servisi, turistlerin ağaca zarar vermesini önlemek için tam konumunu gizli tutuyor. Ağacın, yaklaşık MÖ 2832 civarında filizlendiği tahmin ediliyor. Bu da onu Giza piramitlerinden, Roma İmparatorluğu'ndan ve Hz. İsa'nın doğumundan çok daha eski kılıyor.

Adını, Yaratılış Kitabı'nda 969 yaşında öldüğü anlatılan Metuşelah'tan alıyor. Ağaç, 1950'lerde ağaç halkalarıyla yaş tayini biliminin öncüsü Edmund Schulman tarafından bulundu. Schulman, bu çamların olağanüstü uzun ömürlü ayrı bir tür olduğunu ortaya koydu.