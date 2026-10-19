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Yeri Herkesten Saklanıyor: 4 Bin 850 Yaşındaki Ağacın Sırrı Ortaya Çıktı

Yeri Herkesten Saklanıyor: 4 Bin 850 Yaşındaki Ağacın Sırrı Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 15:56
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki White Dağları'nda, Mısır piramitlerinden bile eski bir canlı hala ayakta duruyor. Adını Kutsal Kitap'ta 969 yaşında öldüğü anlatılan Metuşelah'tan alan çam ağacı, yaklaşık 4 bin 850 yaşıyla bilinen en yaşlı klonal olmayan ağaç olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: History

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Methuselah adlı çam, Kaliforniya'daki Inyo Ulusal Ormanı'nda bulunuyor ve tam konumu turistlerden korunmak için gizli tutuluyor.

Methuselah adlı çam, Kaliforniya'daki Inyo Ulusal Ormanı'nda bulunuyor ve tam konumu turistlerden korunmak için gizli tutuluyor.

Latince adı Pinus longaeva olan Methuselah, Kaliforniya'nın doğusundaki White Dağları'nda, Inyo Ulusal Ormanı içinde yer alıyor. ABD Orman Servisi, turistlerin ağaca zarar vermesini önlemek için tam konumunu gizli tutuyor. Ağacın, yaklaşık MÖ 2832 civarında filizlendiği tahmin ediliyor. Bu da onu Giza piramitlerinden, Roma İmparatorluğu'ndan ve Hz. İsa'nın doğumundan çok daha eski kılıyor.

Adını, Yaratılış Kitabı'nda 969 yaşında öldüğü anlatılan Metuşelah'tan alıyor. Ağaç, 1950'lerde ağaç halkalarıyla yaş tayini biliminin öncüsü Edmund Schulman tarafından bulundu. Schulman, bu çamların olağanüstü uzun ömürlü ayrı bir tür olduğunu ortaya koydu.

Ağacın yaşı, gövdesine zarar vermeden alınan küçük örneklerdeki halka desenleri incelenerek hesaplanıyor.

Ağacın yaşı, gövdesine zarar vermeden alınan küçük örneklerdeki halka desenleri incelenerek hesaplanıyor.

Bilim insanları, ağacı kesmeden artırım matkabı adı verilen aletle küçük bir öz numunesi alıyor. Halka desenleri yakındaki ağaçlarla ve bilinen tarihlerle eşleştirilerek yaş hesaplanıyor. Bu yavaş büyüyen ağaçlarda halkalar o kadar sık ki, bir inç içinde yaklaşık 100 halkaya kadar çıkabiliyor ve bunlar mikroskopla sayılıyor.

Schulman, Methuselah'ın yakınında 5 bin 65 yaşında olduğunu düşündüğü bir ağaç daha belirledi, ancak bu ağacın varlığı doğrulanmış değil. Yaklaşık 4 bin 900 yaşındaki Prometheus adlı bir başka çam ise 1964'te bir coğrafyacı tarafından kesildi. Bugün Nevada'daki Great Basin Ziyaretçi Merkezi'nde cilalı bir kesit olarak sergileniyor.

Yüksek rakımın soğuk ve kurak koşulları ağacı çok yavaş büyütürken uzun ömrünün de anahtarı oluyor.

Yüksek rakımın soğuk ve kurak koşulları ağacı çok yavaş büyütürken uzun ömrünün de anahtarı oluyor.

Ağacın uzun ömrünün arkasında, yüksek rakımdaki soğuk, kurak ve zorlu koşullar yatıyor. Bu koşullar çamın çok yavaş büyümesine neden oluyor. Ağaç, kabuğunun yalnızca ince bir şeridini canlı tutarak hayatta kalıyor.

Bu yöntem, bristlecone çamlarının binlerce yıl dayanabilmesini sağlıyor. Methuselah, bilinen en yaşlı klonal olmayan ağaç olarak kabul ediliyor. İsveç'teki Old Tjikko gibi klonal ağaçların kök sistemleri ise bundan da eski olabiliyor, ancak bu iki yaşın aynı canlıya ait olup olmadığı konusunda bilim dünyasında uzlaşı yok.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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